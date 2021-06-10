防疫期面試收未錄取通知！他嘆：想再投一次　人資狂勸退

隨著疫情持續升溫，全國也宣布延長防疫三級警戒至6月28日，不少企業因為減少染疫風險而將面試改為視訊面試，更有公司以疫情為由裁員或延後徵才。不過日前就有網友提到，自己最近到了嚮往的公司面試完後收到「未錄取通知」，好奇若是再投一次履歷，對公司來說是否會產生不好的印象，話題曝光後也掀起不少討論。

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這名網友日前在PTT的

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版上發文表示，自己上禮拜一面試了一份相當有興趣的工作，由於自身對這份工作相當嚮往、有熱誠，在面試前也特別做了些功課，昨天卻收到未錄取的通知，這就讓他相當沮喪，特別發文求助「想請問各位，如果對於一份工作真的很喜歡，但是卻收到了未錄取通知，還會想再投一次履歷嗎？」。

▲防疫期間不少企業改為線上面試，減少接觸感染風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）

對此，就有不少上班族和人資紛紛搖頭苦勸原PO別這麼做，「我主管之前在我後面看104，然後一直跟我抱怨說這個人一直投很煩」、「聽過主管說很煩+1」、「公司應該不會理你的」、「我覺得算了吧...高機率無聲卡，趕快找下一家」、「立刻投絕對會讓人覺得煩」、「人事會提醒主管，面試者之前沒錄取，是否要再約面試，再由主管決定」。

不過要是真的對該職缺或公司有極大的興趣，過來人們也提供建議，認為原PO應該再花點時間充實自己的能力與履歷，疫情解封後再投或許更有機會，「過一段時間再投，短時間投會讓人覺得你沒有想清楚為什麼沒錄取並做出改善」、「我收到感謝信後再投同公司職位、不同單位，目前已拿到offer」、「不能馬上投，你要有進步，不然人家幹嘛馬上重看你的履歷」、「你面試之後有什麼條改大幅改變會影響結果嗎？」、「再歷練一年累積點實力」。（編輯：楊智傑）