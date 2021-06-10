麥當勞「冰炫風霸主」是哪種口味？店員喊它：上班必吃爆

連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一，對此，就有一名女網友發文，表示之前曾推出的「紅茶口味冰炫風」，是她覺得最好吃的口味，貼文一出，也釣出麥當勞員工表示「每天都吃爆」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞 紅茶冰炫風」為題發文，表示自從以前吃過這個口味的冰炫風以後，就再也忘不了了，「這口味真的好好吃，吃過一次就忘不了，但之後都沒看到他了，好想再吃一次啊」。





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞 紅茶冰炫風」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有許多網友分享自己最愛的口味，「我覺得之前藍莓布朗尼超級好吃欸，只是吃到最後很甜 」、「我記得小時候有吃過抹茶配玄米嗎，大概是小學的時候，真的覺得超好吃的，也沒有了」、「我最喜歡薄荷巧克力的冰炫風了，小時候的回憶啊」、「最愛焦糖的」、「芝麻口味也好吃」、「我最想念巧克力聖代」、「還有森永海鹽牛奶糖的也很好吃」。





其中，也釣出一名自稱是麥當勞「小組長」的員工回應，「這個真的超好吃，冰炫風最好吃沒有之一，哪像現在這個什麼雙倍Oreo冰炫風，只是粉再多加兩次而已超沒誠意，希望夏天會再推一次紅玉鴛鴦冰炫風，一定每天上班免費員餐都吃爆，麥麥小組長路過」。（編輯：郭佩蓉）



