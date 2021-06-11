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影／為挑釁同伴橘貓打滾繞圈　網笑：這什麼招術？

▲橘白貓為了想吸引賓士貓注意，竟然圍繞著牠轉圈翻滾！（圖／網友Yvonne Liu授權提供）
▲橘白貓為了想吸引賓士貓注意，竟然圍繞著牠轉圈翻滾！（圖／網友Yvonne Liu授權提供）

文/寵毛網

2021-06-11 10:00:00

這是要打還是要撩？網友Yvonne Liu養了一對貓咪，日前5歲的橘白貓「肉包（小包包）」為了想要找賓士貓姊姊「阿肥」玩，竟然使出「愛的魔力轉圈圈」在牠面前翻滾旋轉，讓Yvonne看了忍不住感嘆：「看看我家的橘貓是不是很欠揍？」。

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▲網友Yvonne家的賓士貓「阿肥」因為已經13歲，不太喜歡與5歲的橘白貓「肉包」玩耍。（圖／網友Yvonne
▲網友Yvonne家的賓士貓「阿肥」因為已經13歲，不太喜歡與5歲的橘白貓「肉包」玩耍。（圖／網友Yvonne Liu授權提供）
Yvonne受訪時表示，家裡的毛孩都是領養來的，13歲的賓士貓阿肥是當初帶狗狗去獸醫院時遇到，因為有一顆三八痣被人「退貨」，她覺得很可愛便領養回家，而橘白貓肉包則是某次帶阿肥去洗澡時遇到，獸醫師表示因為牠是成貓乏人問津，就這樣來到Yvonne的家。肉包從小就有個狗鼻子，擅長偷吃人類的食物，雖然身為女生但是體重早已逼近7公斤，個性也很調皮，除了曾經從地下室抓了一條蛇回家「報恩」，更愛喜歡找阿肥玩，無奈兩隻貓相差8歲，阿肥個性傲嬌，除了喜歡拍屁屁以外什麼都不愛，更不用說與小屁孩一起玩耍，因此總是冷眼看著肉包「自嗨」。

▲肉包雖然已經5歲，卻不改調皮的個性，而且也相當愛吃！除了找食物，牠最喜歡鬧阿肥姊姊，常常跟在人家身邊打轉。（圖／網友Yvonne
▲肉包雖然已經5歲，卻不改調皮的個性，而且也相當愛吃！除了找食物，牠最喜歡鬧阿肥姊姊，常常跟在人家身邊打轉。（圖／網友Yvonne Liu授權提供）
這天調皮的肉包又想閒來無事想找阿肥姊姊玩耍，為了引牠注意竟然在牠面前繞著牠翻滾轉圈，有時假裝扭扭捏捏、有時停下來觀察，趁阿肥轉身立刻衝上前偷打人家的屁股後，隨後又馬上躺下來繼續翻滾作勢避開！這一切都被一旁的Yvonne拍了下來，並且大嘆肉包真的「很欠揍」！

▲這天Yvonne目睹肉包為了挑釁阿肥，竟然繞著牠翻滾轉圈！（圖／網友Yvonne
▲這天Yvonne目睹肉包為了挑釁阿肥，竟然繞著牠翻滾轉圈！（圖／網友Yvonne Liu授權提供）
▲肉包：偷襲妳！（圖／網友Yvonne
▲肉包：偷襲妳！（圖／網友Yvonne Liu授權提供）
▲沒想到下一秒牠竟然又開始翻滾，還假裝舔毛！（圖／網友Yvonne
▲沒想到下一秒牠竟然又開始翻滾，還假裝舔毛！（圖／網友Yvonne Liu授權提供）
影片被網友分享在貓咪社團後，果然立刻吸引許多人笑說：「貓咪這種生物真的好難懂」、「無敵風火輪的概念」、「牠嗑了什麼？怎麼這麼好笑啦」、「難道是傳說中的多爾滾XD」、「什麼招數？」、「橘貓：怎麼樣？你不會、你不會、你不會~」、「花式挑釁」、「360度尋找你的破綻」。（編輯：陳珮瑜）

 

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