VIP特權打疫苗　侯友宜：絕對不可以有這種事情發生

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侯友宜表示，新北目前有4270人居家隔離，確診人數為5288例，以板橋1143例為多，其次是中和837例、三重650例；此外，今日新增112例的確診個案，以中和的19例最高，其次為板橋18例、三重16例，呼籲熱區高風險的民眾進行快篩，昨日共篩檢4411人，找到32個的確診者，陽性率為0.7%，絕大部分是無症狀的確診者，趕快把隱形在社區的傳播鏈找出來。
侯友宜認為，前段時間，大家的內心忐忑不安，不敢出來篩檢，「大家都怕怕，自己是否中（快篩陽）了」，因此躲起來不敢出來篩檢；為避免家庭的群聚，呼籲熱區的民眾踴躍出來篩檢，「市長歡迎大家出來，這不是標籤化、丟臉的事，有生病就及早治療」，輕症時趕快治療、趕快好，因此成立37處的社區篩檢站，「快篩這件事情有夠重要」，不怕（快篩陽）的數據高，就怕民眾不出來。
針對台北市爆發好心肝診所施打AZ疫苗的爭議，台北市政府衛生局長黃世傑為此也口頭請辭，至於新北市先前也傳出雙和醫院替VIP施打的疑雲；侯友宜強調，新北市並沒有將疫苗下放給診所施打，依據中央的指引、順序，造冊施打，同時衛生局不但會管控好，同時也會有複查、現場查核等完善的機制，一定做好把關，絕對不可以有這種（特權打疫苗）事情發生。
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