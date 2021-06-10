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VIP特權打疫苗　侯友宜：絕對不可以有這種事情發生

▲新北市長侯友宜今日指出，新北疫苗的施打順序，都依據中央的指引造冊施打，絕對不可以有這種（特權打疫苗）事情發生。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日指出，新北疫苗的施打順序，都依據中央的指引造冊施打，絕對不可以有這種（特權打疫苗）事情發生。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-10 17:14:14

中央流行疫情指揮中心表示，今（10）日新增263例的本土病例，以新北市112例最多；新北市長侯友宜今日下午在防疫應變的會議上指出，新北疫苗的施打順序，都依據中央的指引造冊施打，絕對不可以有這種（特權打疫苗）事情發生。

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▲新北市今日新增112例的確診個案，以中和的19例最高，其次為板橋18例、三重16例，目前有4270人居家隔離。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增112例的確診個案，以中和的19例最高，其次為板橋18例、三重16例，目前有4270人居家隔離。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜表示，新北目前有4270人居家隔離，確診人數為5288例，以板橋1143例為多，其次是中和837例、三重650例；此外，今日新增112例的確診個案，以中和的19例最高，其次為板橋18例、三重16例，呼籲熱區高風險的民眾進行快篩，昨日共篩檢4411人，找到32個的確診者，陽性率為0.7%，絕大部分是無症狀的確診者，趕快把隱形在社區的傳播鏈找出來。

▲新北市目前確診人數為5288例，以板橋1143例為多，其次是中和837例、三重650例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前確診人數為5288例，以板橋1143例為多，其次是中和837例、三重650例。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜認為，前段時間，大家的內心忐忑不安，不敢出來篩檢，「大家都怕怕，自己是否中（快篩陽）了」，因此躲起來不敢出來篩檢；為避免家庭的群聚，呼籲熱區的民眾踴躍出來篩檢，「市長歡迎大家出來，這不是標籤化、丟臉的事，有生病就及早治療」，輕症時趕快治療、趕快好，因此成立37處的社區篩檢站，「快篩這件事情有夠重要」，不怕（快篩陽）的數據高，就怕民眾不出來。

針對台北市爆發好心肝診所施打AZ疫苗的爭議，台北市政府衛生局長黃世傑為此也口頭請辭，至於新北市先前也傳出雙和醫院替VIP施打的疑雲；侯友宜強調，新北市並沒有將疫苗下放給診所施打，依據中央的指引、順序，造冊施打，同時衛生局不但會管控好，同時也會有複查、現場查核等完善的機制，一定做好把關，絕對不可以有這種（特權打疫苗）事情發生。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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