口罩也可食用？日本「菠蘿麵包口罩」開賣　10分鐘全搶光

全台防疫三級警戒將延長至6月28日，民眾也習慣外出配戴口罩，減少飛沫傳播風險。不過口罩花色百百種，日本竟然有業者腦洞大開推出能戴又能吃的「菠蘿麵包口罩」，不僅經過檢測機構測試能有效防範飛沫噴濺，還散發出陣陣麵包香，肚子餓了還能夠直接不脫口罩直接食用。

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綜合日媒《Bcnretail》、《Timeout》報導，這款菠蘿麵包口罩是全世界第一個可食用的口罩，並於今（10）日以5個1800元日幣（約新台幣456元）的價格正式開賣，據了解，這款菠蘿麵包口罩是由3名平均年齡只有19、20歲又熱愛吃麵包的大學生：福岡大學的小森千里、沖繩大學長野天美及太田克美與知名菠蘿麵包專賣店「Melon de melon」合作開發。

這款「菠蘿麵包口罩」的

官方網站

指出，口罩材料菠蘿麵包相同，內部則透過3D設計挖了空，所以能夠貼合臉型，而防疫效果在今年4月也通過口罩檢測機構「Unitika Garmentec研究所」測試，證實其預防飛沫噴濺的效果並不輸一般口罩。

▲ 「菠蘿麵包口罩」經特殊設計能貼合臉型，防疫效果更不輸一般口罩。 （圖／翻攝自官方網站）

報導指出，這三名大學生設計出這款菠蘿麵包口罩的原因是「想一直聞到麵包的味道」，而消息曝光後也掀起巨大迴響，目前6月份的數量在短短10分鐘內就被搶光，業者也提醒由於該款口罩是真正的麵包，運送時會以冷凍產品派發，使用期限則為解凍後1天，業者也指出麵包口罩外層會與外界空氣接觸，僅建議食用口罩內部。（編輯：楊智傑）