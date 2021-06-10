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砍人逃逸移工疑似發燒　鄭文燦：要求公司進行快篩

▲規勸同鄉戴上口罩的阮姓移工，遭到同鄉以菜刀割傷右胸及右上臂。（圖／記者李春台翻攝）
▲規勸同鄉戴上口罩的阮姓移工，遭到同鄉以菜刀割傷右胸及右上臂。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-06-10 17:45:44｜2021-06-10 18:51:34

昨（9）日傍晚桃園八德一處外籍移工宿舍，因為一名黎姓移工不願戴上口罩，與同事發生爭吵，進而持菜刀將阮姓移工砍傷的意外事件。今（10）日下午桃園市長鄭文燦於疫情說明記者會中表示，因為這名殺人逃逸的移工疑似有發燒的狀況，因此會要求雇請移工的公司進行快篩。

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▲由於該公司廠區和宿舍都出現有發燒案例，市長鄭文燦將要求公司進行全面快篩。（圖／桃園市政府提供）
▲由於該公司廠區和宿舍都出現有發燒案例，市長鄭文燦將要求公司進行全面快篩。（圖／桃園市政府提供）
 

昨晚大約傍晚6時左右，位於桃園八德區後庄街的一處移工宿舍，越南籍黎姓移工因為廠區有員工發燒，原定的夜間加班取消，他回到宿舍後因為發燒又沒有戴上口罩，遭到同室的阮姓移工規勸，沒想到卻因此引發口角，黎男拿起菜刀砍向阮男，將阮男的右胸口及右上臂劃傷。

▲黎姓移工砍傷同事後，揹起背包走出宿舍逃逸（身穿紅色上衣者）。（圖／記者李春台翻攝）
▲黎姓移工砍傷同事後，揹起背包走出宿舍逃逸（身穿紅色上衣者）。（圖／記者李春台翻攝）
 

黎男行兇後就逕自走出宿舍逃逸不知去向，直到今天中午八德警方才循線將黎男通知到案。由於傳出這家大訊科技公司的廠區及宿舍都有員工發燒的情況，因此今天鄭文燦也表示將會要求該公司進行快篩。

另外，針對外傳這家公司租用違章建築當作移工宿舍一事，鄭文燦也強調將會對移工宿舍進行檢查，不合格的部分會要求大訊科技公司改善。衛生局長王文彥表示，該名到案的黎姓移工，已經接受採檢，如果結果是陽性，將會按相關的處理原則處理。

▲大訊科技公司將新北市鶯歌區這一棟違章建築作為外籍移工宿舍，遭到民眾檢舉。（圖／記者李春台翻攝）
▲大訊科技公司將新北市鶯歌區這一棟違章建築作為外籍移工宿舍，遭到民眾檢舉。（圖／記者李春台翻攝）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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