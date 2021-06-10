砍人逃逸移工疑似發燒　鄭文燦：要求公司進行快篩

昨（9）日傍晚桃園八德一處外籍移工宿舍，因為一名黎姓移工不願戴上口罩，與同事發生爭吵，進而持菜刀將阮姓移工砍傷的意外事件。今（10）日下午桃園市長鄭文燦於疫情說明記者會中表示，因為這名殺人逃逸的移工疑似有發燒的狀況，因此會要求雇請移工的公司進行快篩。
記者李春台/桃園報導
2021-06-10 17:45:44｜2021-06-10 18:51:34
昨晚大約傍晚6時左右，位於桃園八德區後庄街的一處移工宿舍，越南籍黎姓移工因為廠區有員工發燒，原定的夜間加班取消，他回到宿舍後因為發燒又沒有戴上口罩，遭到同室的阮姓移工規勸，沒想到卻因此引發口角，黎男拿起菜刀砍向阮男，將阮男的右胸口及右上臂劃傷。
黎男行兇後就逕自走出宿舍逃逸不知去向，直到今天中午八德警方才循線將黎男通知到案。由於傳出這家大訊科技公司的廠區及宿舍都有員工發燒的情況，因此今天鄭文燦也表示將會要求該公司進行快篩。
另外，針對外傳這家公司租用違章建築當作移工宿舍一事，鄭文燦也強調將會對移工宿舍進行檢查，不合格的部分會要求大訊科技公司改善。衛生局長王文彥表示，該名到案的黎姓移工，已經接受採檢，如果結果是陽性，將會按相關的處理原則處理。
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