COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

別因距離影響感情！鄧惠文揭沒見面也能「維持熱情」心法

▲別因距離影響感情！《鄧一個人咖啡》剖析見不到面或相看兩厭，都能「維持熱情」的心法。（圖／姊妹淘製作）
▲別因距離影響感情！《鄧一個人咖啡》剖析見不到面或相看兩厭，都能「維持熱情」的心法。（圖／姊妹淘製作）

文/姊妹淘

2021-06-10 20:11:01｜2021-06-10 20:23:05

全民居家防疫的生活即將滿一個月了，由於第三級警戒不斷延長，許多沒有住在一起情侶被迫開啟「遠距離戀愛」的模式，原來的週末約會吃下午茶都沒了，甚至連重要的紀念日也無法陪在對方身邊度過，兩個人能見面的機會寥寥無幾。也有突然長時間密切相處，形容24小時簡直像被關在一起的夫妻，過去因「距離產生美感」而忽視的生活壞習慣，如今演變成每天互看不順眼、相看兩厭！當親密關係出現了巨大的改變，感情狀況紛紛亮起了紅燈，讓人不禁苦惱直問到底該怎麼辦？鄧惠文鄧醫師提醒大家別讓疫情挑撥感情！

我是廣告 請繼續往下閱讀
感情的維繫是需要兩個人共同經營，太疏遠怕無法維持熱情，太靠近又擔心兩人步調不和諧，一不小心情人變仇人，究竟該如何不被疫情挑撥感情？該如何從新的生活狀態裡找到平衡？本週五（11日）《鄧一個人咖啡》鄧醫師將「居家直播」陪伴大家，分享見不到面或每天相看兩厭，都能維持感情的心法！

▲疫情嚴峻，鄧惠文醫師陪你度過遠距的辛酸苦。（圖／姊妹淘製作）
▲疫情嚴峻，鄧惠文醫師陪你度過遠距的辛酸苦。（圖／姊妹淘製作）
姊妹淘 Facebook  https://www.facebook.com/babyou.com.tw/

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.29%12.71%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.14%36.86%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
65.55%34.45%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.24%69.76%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀