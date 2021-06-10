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苗栗縣頒布移工禁足令惹議　民團開記者會痛批：無助防疫

▲移工示意圖。（圖／檔案照）
▲移工示意圖。（圖／檔案照）

記者李芷涵/綜合報導

2021-06-10 22:00:00

四方報報導，苗栗縣頒布移工禁足令引發各界議論，質疑此舉侵害移工行動自由且缺乏法源依據。移工團體TIWA及苗栗在地團體今天召開線上記者會指出，苗栗縣移工禁足令缺乏必要性，對防疫根本無濟於事，還造成污名化。

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TIWA在記者會中批評，苗栗縣政府禁止移工從宿舍外出、卻要他們仍然每天上班，因此他們還是能接觸到其他「未被禁止外出的本地員工」，在防疫上並不合理。如果當中有人因此感染，移工再回到擁擠的宿舍，也許又是另一波疫情發生。

此外，苗栗縣長規定移工上下班由雇主或仲介接送，這也未必能避免感染，反而提高風險。TIWA指出，很多製造業移工都是自己騎腳踏車或是電動車上工，並沒有群聚風險，但統一接送可能是好幾人擠在車內，使得感染風險大增。

TIWA研究員吳靜如指出，群聚問題來自移工宿舍環境擁擠、無法滿足社交距離條件導致，因此防疫措施應該從移工宿舍「降載」著手，讓移工能夠擁有真正適於防疫的空間，才能夠阻斷大規模群聚感染的可能。並且，政府也應該要督促、導引工廠採取減班、分流等措施，讓廠內人員的密度下降，才能有效降低傳染風險。

延伸閱讀：苗栗縣府禁止移工外出惹議　移工團體：無法解決群聚問題

她表示，禁止移工外出對防疫作用十分有限，可說是緣木求魚，這麼做不僅無助防疫，還帶頭侵害人身自由，付出極大代價，這樣的政策根本不把移工當人看。TIWA指出，台灣引進移工30多年來一直被主管機關當成「勞動力」而不是「人」，為了讓資方有廉價的勞動力可以使用，用諸多的法令箝制移工的權益，並以極低的標準看待移工的需求。移工平時默默忍受極差的住宿條件，只有在這次疫情當中才逐漸被社會看見。

吳靜如指出，從中央到地方都應該痛定思痛，趁這個機會徹底檢討、改革移工的住宿環境，而不是指揮中心一邊維持三級警戒，卻放任地方政府恣意地、粗暴地限制移工的人身自由，而長期擺爛的勞動部則是火燒到門前，才匆匆開始清查宿舍，卻也未見實質的成果。

「真正的防疫政策，應該要一視同仁，讓所有人民能團結抗疫，才是真正的同島同命，而不是透過分化、欺壓底層族群，來回應民眾對於疫情的慌張與焦慮」，TIWA指出，疫情來襲，都會有慌亂的時候，但採用過度直覺、簡化的戰略，不單單會折損我們的戰友，也無助於我們打贏這一場仗。

延伸閱讀：苗栗縣頒移工禁足令引發爭議　曾玟學、賴香伶發文批評

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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