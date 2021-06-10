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影／減少「隱形缺氧」憾事　侯友宜試辦血氧監測雲端平台

▲新北市副市長劉和然、研考會主委林豐裕、衛生局長陳潤秋（由右至左）在防疫應變的會議後，也向媒體解釋「遠距關懷虛擬病房平台」的試辦方式與對象。（圖／記者陳志仁攝，2021.06.10）
▲新北市副市長劉和然、研考會主委林豐裕、衛生局長陳潤秋（由右至左）在防疫應變的會議後，也向媒體解釋「遠距關懷虛擬病房平台」的試辦方式與對象。（圖／記者陳志仁攝，2021.06.10）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-10 20:18:01｜2021-06-10 20:24:22

新北市長侯友宜今（1O）日在防疫應變的會議上指出，以「科技防疫」的方式打造「遠距關懷虛擬病房平台」，並於集中檢疫中心的居家隔離者試辦；不僅能降低死亡率及縮短確診者在醫院的時間，也能有效減輕醫療量能的負擔。

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侯友宜強調，從統計的數據來看，隱形缺氧瞬間死亡的案件高達11.8%；因此針對集中檢疫中心的居家隔離者，發給體溫計與血氧儀，試辦「遠距關懷虛擬病房平台」，並透過科技監督後端的平臺，讓醫護同仁從血氧監測雲端平台，追蹤、查詢個案的身體狀況，一天監測2次，後面也有社政、民政來關懷。

▲新北市針對集中檢疫中心的居家隔離者，發給體溫計與血氧儀，試辦「遠距關懷虛擬病房平台」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市針對集中檢疫中心的居家隔離者，發給體溫計與血氧儀，試辦「遠距關懷虛擬病房平台」。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，新北聯合醫院的專責病房有個「COVID-19血氧監測雲端平台」，透過自費的血氧儀跟專用手機，監測病患的血氣與心跳，數值異常就發出警示；此外，正常的血氧濃度為95%－100%，93%－94%尋求支援，血氧濃度92%以下，建議一小時內就醫，否則5天內死亡率14.33%，這與英國的國健署方向一樣。

新北聯合醫院表示，為減少「隱形缺氧」造成的憾事，中華電信與陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心合作成立血氧監測緊急救援隊，在楊智傑教授的醫療專業指導下，共同開發「COVID-19血氧監測雲端平台」；透過資訊技術改善傳統血氧監測效益，達成即時監測、減低病患操作難度、醫護人員接觸風險。

▲新北聯合醫院的專責病房有個「COVID-19血氧監測雲端平台」，透過自費的血氧儀跟專用手機，監測病患的血氣與心跳，數值異常就發出警示。（圖／新北市立聯合醫院提供）
▲新北聯合醫院的專責病房有個「COVID-19血氧監測雲端平台」，透過自費的血氧儀跟專用手機，監測病患的血氣與心跳，數值異常就發出警示。（圖／新北市立聯合醫院提供）
 

此外，平台已於6月7日在新北聯醫專責病房上線，病患於專責病房使用衛福部核准的醫療級智慧血氧儀，透過5G與AIoT技術，由中華電信持續性監測病患的血氧與心跳資訊，再結合陽明交大AI平台進行趨勢變化分析，當患者血氧濃度低於94%或出現心率異常情形，系統將發出預警，提醒醫護人員注意。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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