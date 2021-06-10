首起醫護死亡　三重診所醫師接種AZ疫苗仍染疫死亡

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新北市今日的防疫應變會議也邀台北市振興醫院感染科主治醫師顏慕庸，分享如何落實防疫的基本功，包括減少群聚、戴口罩、勤洗手外，更要留意從出門到回家後的防疫，落實「三明治洗手法」；此外，居家區分「汙染區」、「清潔區」的概念，以阻斷病毒上身。
顏慕庸指出，COVID-19病毒透過飛沫及接觸的傳染，並以電影「全境擴散」為例，電影中運鏡完整清楚呈現，病毒如何透過包括門把、廁所水龍頭、咖啡機等環境的媒介傳播；提醒接觸環境物件的前後，都要進行酒精洗手，確實落實「消毒–碰觸–消毒」的「三明治洗手法」，才能阻斷病毒上身。
顏慕庸認為，要防止家庭群聚，要從外部環境及職場的阻絕防範開始，出門在外進出電梯、出入公共場所機構都要用酒精噴消雙手，辦公室內所有接觸到的公文、文件、零錢、紙筆，也要使用三明治洗手法，及加強事後環境清消；同時交通行進間，手部碰觸到把手或座椅，也會將自身暴露在未知的風險中。
顏慕庸建議，家中要區分「緩衝區」、「清潔區」等不同的風險區塊，回到家進門後先在「緩衝區」以酒精噴消雙手，立刻把衣物、背包換下來，集中放置，並儘快用酒精消毒後裝入清潔裝，靜置三天以上，也可達除汙效果；接著人再踏入家裡的「清潔區」，就能輕鬆地與家人共度天倫紓壓時光。
新北市三重區某基層診所的醫師確診，昨（9）日晚間跌倒送往台大醫院急救，卻到院前身亡，成為首起醫護死亡的案例；衛生局證實，該名醫師是住在台北市，但在三重區執業，5月31日才接種AZ疫苗，將對診所的藥師、護理師、行政人員等3人進行疫調並採檢，並匡列密切的接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。