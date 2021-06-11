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iPhone容量買64GB不划算？過來人秀1搭配吐心聲：省大錢

▲iPhone容量買64GB不划算？過來人秀1搭配吐心聲。（示意圖／取自unsplash）
▲iPhone容量買64GB不划算？過來人秀1搭配吐心聲。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 10:07:43

蘋果每年都會推出最新iPhone系列機，往往一推出就會造成果粉瘋狂，而容量的大小更是許多人關注的一個重點，近日就有網友在網路上直言「iPhone容量買64GB很不划算」，但沒想到卻引起許多買iPhone 64GB容量的過來人討論，更秀出1組搭配抖出心聲，直言「省了大錢」，引起熱議。

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▲許多也買iPhone
▲許多也買iPhone 64GB容量的網友也紛紛點出「買64G＋iCloud」才是最讚的方法。（示意圖／美聯社／達志影像）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「iPhone只買64GB的在想什麼？」的文章表示，有人在網路上討論「沒用到那麼多容量，幹嘛還買iPhone」，這讓原PO非常感到有興趣，更直言「我也是入手最低容量的其中一人，個人選擇iPhone的理由為良好組裝與系統流暢。基本上我從不在手機上玩遊戲、處理正式檔案，手機拍照也只是隨手記錄生活，因此大容量對我個人來說沒什麼差，所以即便擺爛，甚至有7.64GB沒在用的App吃掉容量，64GB也綽綽有餘，鮮少影響使用體驗」，原PO最後也好奇「跟我一樣少花3000元買64GB的其他人類有什麼想法？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

許多也買iPhone 64GB容量的網友也紛紛點出「買64G＋iCloud」才是最讚的方法，更吐出心聲「換手機就買64，用了兩年半，最近下載比較多程式也才用40左右，不過我有買iCloud 50g存照片，加上我很愛整理手機，所以64對我來說很剛好」、「我就真的不知道要怎麼用超過64，其實資料到一個程度後，除非買到512不然都不夠用的，那還不如iCloud辦了省事」、「64+iCloud根本永都用不完，買小容量超省錢」、「我之前也都是64根本用不完，我會玩遊戲，照片也是一堆，手機也會拿來處理基本文書，用了2-3年還剩30幾，照片整理下丟上iCloud雲端又可以省出不少空間根本用不完」、「真的用不到，加上自己很常備份相片，會買大容量通常都是沒在整理相簿的人吧」。（編輯：王柏文）

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