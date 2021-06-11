別犯傻！「12星座」戀愛盲點大公開　這位易心軟、常被騙

通常陷入熱戀的戀人們，容易被愛沖昏了頭，犯傻吃虧了也不自知；然而12星座在戀愛中的盲點卻也大不相同，對此，塔羅牌艾菲爾老師就針對了12星座在戀愛中常會出現的盲點，趕快揪家人朋友一起來看看，千萬別再愛情中犯傻了。





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▲塔羅牌艾菲爾老師透露「12星座」在戀愛中常會出現的盲點。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師透露「12星座」在戀愛中常會出現的盲點。（示意圖／取自pixabay）

【火象】牡羊、獅子、射手

牡羊座的戀愛盲點





感情投入丶三分鐘熱度





如果你看到左臉寫著熱情丶右臉寫著衝動的星座，那肯定是牡羊了。對牡羊來說，戀愛就像場狩獵，當心儀的對像出現時，他絕對是百分百的投入所有熱情來獵捕對方，在一起後的熱戀期也是如火般燃燒。但牡羊的熱情來的快丶退的更快，當激情退去，牡羊本人都不敢相信昨天那個戀愛腦的人是自己。





獅子座的戀愛盲點





目中無人丶公主病嚴重





如果你搜尋獅子座，後面一定會跟上霸道丶驕傲丶王者丶高貴等的關鍵字。戀愛中的獅子，總是喜歡被戀人崇拜的感覺，又非常想要主導一切。這樣的獅子，往好了點說是自信，壞了點說的話就是眼裡只有自己了。如果你是獅子座，記得不要整天沈浸在幻想中無法自拔，老是覺得大家都得圍著你團團轉。





射手座的戀愛盲點





來者不拒丶花心症候群





射手座對什麽都感興趣，但什麽都只沾一點邊丶廣而不精。戀愛的射手也是如此，明明已經有戀人了，卻還不避嫌的與要好的異性來往，就算明知對方對自己有好感，也不懂「拒絕」兩個字怎麽寫，就連走在路上，也會忍不住看身旁經過的異性。奉勸射手尺度還是要拿捏好，不要吃著碗裡丶看著鍋裡。





【土象】金牛丶處女丶摩羯





金牛座的戀愛盲點





容易心軟丶經常被欺騙





固執丶守舊的金牛，一旦認定了這段感情，他會不懂保留的為這份愛付出全部。也因為死心眼，很容易因為感情吃虧，不管戀人說什麽都信丶戀人的行為也都照單全收，搞得自己老是被騙，被騙就算了，還總是因為戀人可憐巴巴的祈求樣就忍不住原諒對方。而老是被別人說摳門的金牛，卻捨得為了最愛的情人朋友花大錢，只想把世界上最好的東西都給喜歡的人，願每個金牛身旁的朋友，都能好好珍惜金牛的愛！





處女座的戀愛盲點





想法單純丶真心換絕情





處女座對愛情的看法非常單純，戀人彼此忠貞不二丶努力為雙方付出，這些教科書般的經典戀愛模式，就是處女座最想要的理想愛情。而當處女座好不容易放下自己的防備丶融化最外層的冰雪，準備去愛時，才後知後覺的發現自己等的那個他，已經提前離場了，只剩下處女座自己一個人孤零零的捧著鮮花，站在舞台上，空有真心，卻只得來曲終人散的結局。





摩羯座的戀愛盲點





重視承諾丶卻被嫌古板





摩羯最重務實，他不懂甜言蜜語，也不懂製造華麗的浪漫驚喜，對於戀愛，他只知道腳踏實地，從不空口說白話，還很要強，明明內心的喜歡滿到要溢出來，卻總一副不冷不熱的悶騷樣。而摩羯最不屑光說不做的行為，所以只要摩羯說出口的，他一定會努力做到，但這樣實際求真的他，卻往往只得到缺乏熱情丶呆板無趣的評價。





【風象】雙子丶天秤丶水瓶





雙子座的戀愛盲點





個性活潑丶卻被嫌囉唆





雙重個性的雙子，能言善道丶反應靈活，戀愛的雙子也是單純的只想付出全部讓這段感情變得豐富有趣，早上傳語音唱情歌告白丶第二天突擊陪戀人吃飯丶分開時傳愛情名言佳句表露真心，週末要約會丶各自回家後還要再講一個小時的電話。熱戀時的雙子，可以熱情地像金毛般圍著戀人團團轉，但被嫌黏人囉唆時，也只會臉上笑笑，等深夜剩下自己時，才敢摘下面具丶獨自心碎悲傷。





天秤座的戀愛盲點





選擇包容丶反被踩底線





天秤很慢熟，什麽事都放在心裡獨自承受，外表看起來總是隨意平和，永遠不會生氣，其實是天秤的忍耐力強。戀愛的天秤很容易感到不安，為了填補安全感，他可以放下自尊取悅戀人，戀人做錯事丶說錯話也老是原諒，但為了愛願意無限包容的天秤，卻沒得到對等的愛，只被貼上好欺負的標籤。一再妥協的天秤，只得到越來越放肆的對待。





水瓶座的戀愛盲點





想要家庭丶對方卻花心





不按牌理出牌的水瓶，在外人看起來總是不近人情丶還老被說怪咖。但當水瓶遇上真愛，他可以為了真愛改變丶放棄自己的性格棱角。當水瓶一旦遇到與他心靈契合丶頻率相同的對象，就算對方年紀丶經濟條件都不理想，水瓶也願意奮不顧身地想與他共一生。而為了他變得心軟包容的水瓶，就算對方花心丶出軌，但只要一句對不起，水瓶都會一再原諒，好像忘了原本智慧丶理性得自己在哪。





【水象】巨蟹丶天蠍丶雙魚





巨蟹座的戀愛盲點





想被照顧丶卻遇到媽寶





想到巨蟹座，第一印像一定是顧家丶喜歡照顧人丶缺乏安全感，但賢慧型的巨蟹，其實也希望得到愛人的寵愛及呵護，享受被疼愛的感覺。但好景不常，遇到媽寶時，巨蟹也不懂的保護自己，面對凡事都要別人服務的戀人，只會任勞任怨地幫戀人打點一切，簡直變成戀人的另一個媽媽，美好的疼寵幻想都成泡影。





天蠍座的戀愛盲點





全心奉獻丶愛卻被忽視





都說天蠍座精明，但只要天蠍陷入愛情，連理智兩個字都忘了怎麽寫。對愛情，天蠍座完全對事不對人，只要是在乎的人，他都可以無條件包容，委屈自己丶掏心掏肺的對愛人好。但為了愛可以無限付出的天蠍，卻不一定能遇到懂自己的人，明明怕痛丶怕受傷，卻還是願意掏出自己的全部真心，卻還被戀人選擇性忽視，只剩自己孤單的站在場上，自己與自己演對手戲。





雙魚座的戀愛盲點





相信對方丶反而被欺騙





雙魚座完全是為愛而生的星座代表，平時堅強的要死，一談戀愛就滿腦只剩對方，情不自禁的全身心依靠他，被愛牽著走。雙魚把愛情當禮物，他把自己打扮的好好的，打包好全送給戀人，毫不保留的付出丶百分之百的相信對方。而這樣一廂情願的固執想法，往往只得來戲劇性的背叛與欺騙，還被說「我又沒叫你這樣」。最後只剩雙魚一個人痛苦失戀丶失魂落魄，像心被撕去了一半。（編輯：郭佩蓉）





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