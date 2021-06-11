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粉絲瘋麥當勞BTS套餐！他曝「省錢點法」：爽吃限定醬料

▲「THE BTS MEAL」台灣開賣時間為6月9日起至6月29日（或售完為止）。（圖／麥當勞）
▲「THE BTS MEAL」台灣開賣時間為6月9日起至6月29日（或售完為止）。（圖／麥當勞）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 11:20:48

連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛；而9日台灣麥當勞推出所謂「​The BTS Meal」防彈套餐，是與南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，已經陸續在50個國家開賣。對此，一名網友在《Dcard》分享，破解麥當勞防彈套餐的省錢點法，貼文曝光引發熱議。

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原PO表示「先聲明，如果是粉絲想要全套就直接買，這裡是肚子很餓想多吃的看法！」透露其實用麥當勞的甜心卡，就可以用相同價位買到更大份量的餐點，且一樣可以拿到限量版的淺紫色雞塊紙盒，以及期間限定的「甜辣醬」和「肯瓊醬」。

原PO分析，防彈套餐售價155元，內容包含10塊麥克雞塊、中份薯條、中杯冷飲，以及韓國直送的甜辣醬與肯瓊醬。不過，若使用甜心卡購買，可以得到10塊麥克雞塊送大杯飲料（100元）、大薯送小薯（55元），他興奮直呼「同樣的價位，不同的量！」卻稱「不過不知道用甜心卡買10塊麥克雞塊，會不會拿到紫色盒子？但剛剛買了6塊雞塊，店員有提供醬的選擇」。

▲一名網友在《Dcard》分享，破解麥當勞防彈套餐的省錢點法，貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名網友在《Dcard》分享，破解麥當勞防彈套餐的省錢點法，貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）
對此，有網友補充「只要是10塊雞塊都是用紫盒哦！」「剛剛去麥當勞單點了10塊麥克雞塊，醬是可以自選的唷，肯瓊醬跟甜辣醬都能選」、「買6塊麥克雞塊也可以哦，只是只能選一種醬；10塊有兩個醬，不知道能不能單買醬」、「10塊可以選兩種不同醬料，也可以兩個醬料都同口味，然後肯瓊醬跟甜辣醬都可以花5元加買，但只能加買一個；糖醋醬是最多可以加購5個噢」；原PO回應「剛剛又跑去買，真的都是紫盒」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「肯瓊醬很讚，但我最喜歡兩種醬一起沾著吃」、「今天試了甜辣醬，跟外面的甜辣醬差不多，但我覺得跟雞塊蠻搭的」、「昨天去吃覺得醬真的好吃」、「居然不是套餐也能拿包裝嗎？直接被坑一波欸，迷妹的錢真好賺」；但也有網友認為「剛剛吃了，我果斷沾回去一般的醬」。（編輯：賴詠璿）

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