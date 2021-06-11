粉絲瘋麥當勞BTS套餐！他曝「省錢點法」：爽吃限定醬料

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▲一名網友在《Dcard》分享，破解麥當勞防彈套餐的省錢點法，貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

只要是10塊雞塊都是用紫盒哦！

10塊可以選兩種不同醬料，也可以兩個醬料都同口味，然後肯瓊醬跟甜辣醬都可以花5元加買，但只能加買一個；糖醋醬是最多可以加購5個噢