粉絲瘋麥當勞BTS套餐！他曝「省錢點法」：爽吃限定醬料

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原PO分析，防彈套餐售價155元，內容包含10塊麥克雞塊、中份薯條、中杯冷飲，以及韓國直送的甜辣醬與肯瓊醬。不過，若使用甜心卡購買，可以得到10塊麥克雞塊送大杯飲料（100元）、大薯送小薯（55元），他興奮直呼「同樣的價位，不同的量！」卻稱「不過不知道用甜心卡買10塊麥克雞塊，會不會拿到紫色盒子？但剛剛買了6塊雞塊，店員有提供醬的選擇」。
對此，有網友補充「只要是10塊雞塊都是用紫盒哦！」「剛剛去麥當勞單點了10塊麥克雞塊，醬是可以自選的唷，肯瓊醬跟甜辣醬都能選」、「買6塊麥克雞塊也可以哦，只是只能選一種醬；10塊有兩個醬，不知道能不能單買醬」、「10塊可以選兩種不同醬料，也可以兩個醬料都同口味，然後肯瓊醬跟甜辣醬都可以花5元加買，但只能加買一個；糖醋醬是最多可以加購5個噢」；原PO回應「剛剛又跑去買，真的都是紫盒」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「肯瓊醬很讚，但我最喜歡兩種醬一起沾著吃」、「今天試了甜辣醬，跟外面的甜辣醬差不多，但我覺得跟雞塊蠻搭的」、「昨天去吃覺得醬真的好吃」、「居然不是套餐也能拿包裝嗎？直接被坑一波欸，迷妹的錢真好賺」；但也有網友認為「剛剛吃了，我果斷沾回去一般的醬」。（編輯：賴詠璿）