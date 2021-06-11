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陳時中揭新北確診多主因　侯友宜：廣篩找出隱形傳播鏈

▲新北市長侯友宜視察集中檢疫中心時強調，只有不斷的廣篩，才可以找出隱形的傳播鏈。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜視察集中檢疫中心時強調，只有不斷的廣篩，才可以找出隱形的傳播鏈。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-11 12:07:13

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（10）日認為，新北確診病例全國最多，是因為篩檢的數量多，自然確診也多，新北市有它好的地方；對此，新北市長侯友宜今（11）日強調，因為只有不斷的廣篩，才可找出隱形的傳播鏈。

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侯友宜今日視察集中檢疫中心時表示，新北市一直非常積極的篩檢，因為只有廣篩，才可以找出隱形的傳播鏈，尤其看到很多篩檢的民眾，幾乎都是無症狀或輕微的確診者，這些平常不會被注意到，如果不找出來，怕傳播鏈的速度更快，讓我們阻擋疫情變得會更困難。

侯友宜指出，昨日共篩檢4833個民眾，找出41個無症狀或輕微的陽性確診者，陽性的篩檢率0.87%，新北市到現在為止，已找到960個隱藏在各地的無症狀及輕症的確診者；因此，才會不斷的呼籲民眾出來篩檢，希望把這樣的傳播鏈快速地阻斷，讓新北市的疫情能夠降溫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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