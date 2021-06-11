鹽酥雞雞蛋豆腐超好吃？老饕更揭「鎮店之寶」：外酥內Q
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。而近日就有網友在網路上表示「鹽酥雞雞蛋豆腐是不是最好吃的？」沒想到就有老饕揭露了他認為的「鹹酥雞攤鎮店之寶」，直言「外酥內Q彈」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 14:23:07
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「好吃的『炸雞蛋豆腐』是不是可遇不可求阿」的文章表示，「炸物攤賣的『雞蛋豆腐』這一項阿，如果要吃到好吃的，是不是可遇不可求？因為我吃過很多家的，但好吃的才2、3家，而且好吃的那幾家，還不是在我住的地區，是在台南吃到我覺得好吃的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「雞蛋豆腐真的是神作」、「看你喜歡哪種雞蛋豆腐吧，有的人喜歡刷醬，有的人喜歡胡椒粉，有的人喜歡加蔥蒜」、「是一種老皮嫩肉的概念」、「我覺得米血跟米腸也是，有的會炸得外酥內軟，有的就炸得很難吃，還有甜不辣也是」。
不過也有老饕揭露出他認為的鹽酥雞鎮店之寶，是為「炸皮蛋和炸雞腳」，「我很喜歡吃炸皮蛋，炸過的皮蛋那特殊阿摩尼亞味會消失，而且外酥內Q彈，塘心蛋黃流膏香又濃，配上蔥花、洋蔥跟蒜頭還有辣椒，真的是太美味了。還有賣炸龍珠的店家也少，不過有一個隱藏美味是炸雞腳，拿滷過的雞腳再去油炸真的是太邪惡了」。（編輯：王柏文）