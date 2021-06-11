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iPhone隱藏功能？她「神操作」狂驚嘆　網臉綠：本來就有

▲一名女網友發文，表示自己日前神操作一波，亂按了計算機，豈料竟得到「錯誤」兩字，讓她超驚訝，但貼文一出，反遭嗆「本來就有了」。（示意圖／取自unsplash）
▲一名女網友發文，表示自己日前神操作一波，亂按了計算機，豈料竟得到「錯誤」兩字，讓她超驚訝，但貼文一出，反遭嗆「本來就有了」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 13:13:20

許多人是蘋果手機的忠實用戶，也因為iPhone內建功能不少，若沒有仔細研究，很多人就算使用iPhone一段時間，也難以發現一些小巧思，對此，就有一名女網友發文，表示自己日前神操作一波，亂按了計算機，豈料竟得到「錯誤」兩字，讓她超驚訝，但貼文一出，反遭嗆「本來就有了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「原來有這個哦」為題發文，表示自己日前打開iPhone內建計算機，接著開始亂按一堆數字，「在我亂按了一堆數字後，計算機受不了了」，而從她PO出的截圖可以看到計算機上出現「錯誤」兩字，讓第一次看到的原PO忍不住驚呼。

▲一名女網友在《Dcard》上以「原來有這個哦」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在《Dcard》上以「原來有這個哦」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「用iPhone 好幾年，完全沒發現有這個耶」、「我覺得原PO很可愛」、「我也是第一次知道有錯誤欸！莫名的很可愛哈哈」；另外，也有網友分享「那你們知道有這個嗎」，只要將手機「直向鎖定」關閉，再開計算機，接著將手機橫著擺，就會出現左邊一大排功能。

▲也有網友留言分享。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲也有網友留言分享。（圖／翻攝自《Dcard》）
不過，也有許多網友早就知道，紛紛留言「不用亂按啊，1/0就會寫錯誤了」、「-1開根號也是錯誤」、「妳好無聊」、「已知用火」、「本來就有了不是嗎」。（編輯：郭佩蓉）

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