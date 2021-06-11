新北15日起施打疫苗　侯友宜公布接種對象、地點

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侯友宜表示，新北目前有3734人居家隔離，確診人數為5406例，以板橋1155例為多，其次是中和862例、三重670例，而今日新增120例的確診個案，以中和的22例最高，其次為三重21例、板橋13例；社區篩檢站目前總篩檢人數為52320，陽性率1.8％，篩出960確診者，昨日的篩檢量創單日新高，有4833人篩檢，篩出41例無症狀及輕症的患者，陽性率0.8%。
針對民眾最關心的疫苗接種時程，侯友宜指出，新北也規劃疫苗接種的4大原則，包括「避免群聚」、「快速施打」、「民眾好找」、「方便弱勢」；目前正等中央分配疫苗的數量，分批到貨、分類施打是執行上的大方向，新北市已規劃21家合約的院所、29區衛生所，及成立26處中大型接種站、200隊機動接種隊，總共約276處可接種疫苗，並已經事先做好疫苗接種的規劃、施打類別。
侯友宜說，第1至第3類的醫事人員、中央及地方防疫人員、高接觸風險工作者，可在21家合約院所及29家衛生所（院內）施打，採線上預約及造冊的方式施打疫苗；第5類的長照社福機構及洗腎患者，則由轄內的衛生所派出機動接種隊進入機構施打，而第6類75歲以上的長者，可到21家的合約醫院、衛生所（院內）及中、大型接種站施打，將採取分區、分里、分時段輪流接種。
第一階段接種疫苗的時間為6月15日至17日，接種對象包括住宿式長照機構住民及工作人員24000人、85歲的長者優先施打、約53000人，另第1到第3類的醫事、防疫人員及高接觸風險工作者約5000人；第二階段開放約12000人的居家式長照機構住民及工作人員、約13000人洗腎患者、約61000人的80至84歲長者，及第1類及第3類約5000人，中央疫苗到貨後的5天內施打。
第三階段為75至80歲的長者、約88000人，第1類至第3類的防疫人員約5000人，同樣是等中央的疫苗到貨後，5天內陸續接種；侯友宜認為，長輩施打疫苗「不求快、求穩」，讓長輩健康無虞、安全的施打疫苗，新北疫苗接種的地點有76處，民眾只要掃QR CODE，就能獲得疫苗接種的資訊，各區公所會在6月12日的中午公布，民眾若不了解可向區公所或衛生所洽詢。
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