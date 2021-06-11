移工禁足令爭議延燒　勞團批法源依據不合理

四方報報導，移工群聚事件持續延燒，苗栗縣頒布的移工禁足令中最大爭議除了將移工標籤化之外，還有其引用之法源依據為何。苗栗縣對此回應是引用就業服務法，然而台灣國際勞工協會（TIWA）指出，這個脈絡根本不合理。





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苗栗縣政府日前表示，針對6月7日晚間被抓的21位移工本身並不會受罰，而是其雇主將被以違反《就業服務法》第57條第9款，「其他違反本法或依本法所發布之命令」而處分。然而，TIWA質疑，雇主在這個脈落下，究竟違反了《就業服務法》的哪一條？





此外，TIWA表示，苗栗縣政府透過對雇主、仲介進行處分，迴避了處罰移工的議論，但卻間接地讓雇主、仲介以更高壓的手段，緊縮他們對於移工的控制。換句話說，即便目前看起來移工未直接受罰，但這卻讓移工在種種的結構性問題之下，再度受到不合理的壓迫。TIWA也點出，這些看似處罰雇主和仲介的款項最終仍可能轉嫁給移工。





TIWA研究員陳秀蓮指出，政府是變相對仲介和雇主施壓，讓他們去做強制把人關在某個場域的動作。「對外籍勞工而言，在防疫的狀況下他們不敢、也沒有條件去跟雇主或仲介探討法源問題」。





她表示，「這是一路以來對於外籍移工的某種管理手法，他（政府）其實知道這是有爭議的問題，但被問到的時候就會說罰的是雇主和仲介，沒有罰到移工，可是雇主和仲介會因此對移工做什麼他們也不管」。





TIWA表示，同樣事件今年初也曾發生在汐止的美堤工廠，雇主同樣是限制廠內的越南移工離開宿舍。移民署當時甚至到了宿舍現場對每一位移工進行詢問，因為他們認為雇主這樣「限制人身自由」的舉措，有涉嫌違反《人口販運防制法》之虞。沒想到過了幾個月如今這種「涉嫌違反《人口販運防制法》」的限制人身自由舉措，不僅是資方所為，更變成是地方政府所為。





針對疫情下移工防疫問題，TIWA呼籲回歸宿舍分流管理、落實「降載」，強調真正的防疫政策「應該要一視同仁，讓所有人民能團結抗疫，才是真正的同島同命，而不是透過分化、欺壓底層族群，來回應民眾對於疫情的慌張與焦慮」。









