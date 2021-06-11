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為何鄰居總誇女兒「好棒」？爸揭暗黑原因　眾一聽卻笑翻

▲有網友分享，女兒好奇「為何鄰居阿姨看到她和弟弟，總是會誇她們好棒？」他只好向女兒解釋媽媽的驚人事蹟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，女兒好奇「為何鄰居阿姨看到她和弟弟，總是會誇她們好棒？」他只好向女兒解釋媽媽的驚人事蹟。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 18:23:49

鄰居之間經常互相幫忙，對於小孩也會不吝給予稱讚。不過，就有網友分享，女兒不理解「為何鄰居阿姨看到她和弟弟，總是會誇你們好棒？」他只好向女兒解釋鄰居誇獎的原因，也意外揭發媽媽的「驚人秘密」，貼文曝光後，卻讓網友全笑翻。

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原PO在《爆怨2公社》表示，鄰居阿姨每次看到女兒跟兒子，都會誇她們「好棒」，女兒對此感到相當好奇，他只好向女兒解釋，因為鄰居阿姨幾年前要出國玩5天，拜託媽媽照顧她們家的烏龜，但媽媽怕家裡的貓傷害烏龜，所以就把烏龜放在鞋櫃上，沒想到變成烏龜每天都從高高的鞋櫃掉下來，然後貓還是去玩牠。

女兒聽到忍不住驚呼「烏龜沒有摔死嗎？」原PO接著說，他也很擔心烏龜，每天回家都會檢查龜殼有沒有裂痕，所幸好像只剩一口氣的烏龜有撐到鄰居阿姨回來，「不然媽媽只能還她一個龜殼去占卜了」。

▲媽媽為了不讓貓抓傷烏龜，因此把牠放在鞋櫃上，沒想到每天都從鞋櫃上掉下來。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲媽媽為了不讓貓抓傷烏龜，因此把牠放在鞋櫃上，沒想到每天都從鞋櫃上掉下來。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO透露，有一次過年前，鄰居阿姨找了其他3戶鄰居，想請人幫忙照顧她的幾盆多肉植物，但大家都要回家過年，最後只好再找媽媽幫忙，但最後還是全死了，這讓他也無奈的說，「管它是動物、植物，妳媽媽都會讓它死，妳跟弟弟能活到現在，鄰居阿姨能不說棒嗎？」

許多網友看完紛紛笑說，「不知道爸爸發了這篇文章後還安好嗎」、「你還沒被打才是最棒的吧」、「版主能活到現在，實在也不簡單」、「應該說一家三口能活到現在，實在也不簡單」、「快笑死，全家求生欲望強喔」、「別這樣說太太，她還是養活了你家的貓和孩子」、「這篇po完，真擔心小孩會變單親了」、「這也太好笑，你家貓咪才是最強」。（編輯：許智超）

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