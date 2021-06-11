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北農營業部有員工確診　林右昌籲北市：應該要全面廣篩

▲林右昌表示，基隆的確診案例受雙北影響非常大，據統計有6成以上跟雙北有直接或間接的關係。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌表示，基隆的確診案例受雙北影響非常大，據統計有6成以上跟雙北有直接或間接的關係。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-11 18:46:09

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增286例的本土個案，基隆則有8例；基隆市長林右昌再次強調，北北基桃是共同生活圈，據統計基隆的確診案例有6成以上跟雙北有關，應該要區域聯防、共同防疫。

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針對台北市議員爆料，北農營業部有員工確診，卻刻意隱匿疫情，連北市衛生局都被蒙在鼓裡；連日來大聲疾呼傳統市場管理重要性的林右昌說，按照台北市之前的標準，13人確診已經符合熱點的區域，應該要進行全面廣篩，畢竟市場人潮很多，又是包括基隆、新北的重要批發地，呼籲台北市應該重視。

林右昌在線上記者會指出，基隆新增8例，包括1人是汐止工業檢驗員的職場接觸者，4人是護理之家工作人員的丈夫、女兒及2名兒子，1人因身體不適主動就醫後採檢確診，1名台北新光三越百貨專櫃小姐，因職場多人確診，自主採檢後確診，另還有1人是成功市場鯊魚煙攤商，自述曾去過另名確診豬肉攤商家中；目前8人都已經在醫院收治或送到集中檢疫所，並進行疫調中。

基隆市目前累計超過200例的確診個案，大約四分之一的個案在雙北市染疫，造成家庭群聚；林右昌表示，基隆的確診案例受雙北影響非常大，據統計有6成以上跟雙北有直接或間接的關係，例如成功市場第一個確診個案有萬華的足跡史，染疫後傳染給家人跟隔壁的攤商，前後加起來有21人，另一個指標案就是小姑娘、快樂城小吃店，前後造成23人染疫，起源也跟萬華有關。

林右昌認為，基隆有很多市民在雙北上班，在雙北疫情爆發後，很多基隆市民因職場的接觸被匡列，甚至造成家庭群聚的感染；但畢竟北北基桃是共同生活圈，這是沒辦法切割，所以更應該要進行區域聯防、共同防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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