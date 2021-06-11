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長輩較難接受洗衣球？他嘆有世代差異　網揭關鍵全場認同

▲洗衣球最近正夯，只要小小一顆就能洗乾淨整桶衣服。（圖／NOWnews資料照片）
▲洗衣球最近正夯，只要小小一顆就能洗乾淨整桶衣服。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 21:13:24

近年來洗衣球的發明，在網路上造成許多話題，小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少民眾的新寵兒。不過，有位網友認為，洗衣服用品的使用習慣似乎跟年紀有關，據他觀察，洗衣球偏年輕人在使用，「可能因為是新的產品，所以長輩接受程度比較低」。文章發佈後，卻有網友點出不想用洗衣球的關鍵原因，掀起討論。

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原PO在PTT發文表示，最近與朋友討論使用洗衣用品的經驗，發現家裡面的長輩對對洗衣球這類產品感覺到很陌生，不太願意主動去使用。反觀年輕人則很容易接受。原PO接著分享個人的觀察：

洗衣粉：使用族群長輩居多，可能因為用習慣了吧，即使問他們為什麼使用洗衣粉，回答通常也是「比較順手」之類的。

洗衣精：使用族群涵蓋長輩、年輕人，使用方式很簡單，不過有些人會把濃縮洗衣精當成一般洗衣精用，通常就會悲劇。

洗衣球：使用族群比較多年輕人，可能因為是比較新的產品，所以長輩接受程度比較低。

▲人妻分享買洗衣球回家，卻被兒子一句話嚇出一身冷汗。（示意圖／取自《pixabay》）
▲洗衣用品的使用習慣也有世代差異嗎？網友的問題引發討論。（示意圖／取自《pixabay》）
原PO最後詢問大家，會覺得「有世代差距的感覺嗎？」不過不少網友卻認為，「洗衣球要算幾顆很麻煩...」、「洗衣球要看量吧，固定洗不到那個量或卡在需要一顆半之類的量都很尷尬啊」、「覺得洗衣球不能自己控制量很麻煩」、「洗衣球不能控制量很麻煩＋1」、「洗衣球貴，量也不好抓，只洗兩三件就不適用」。（編輯：倪浩軒）

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