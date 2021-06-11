長輩較難接受洗衣球？他嘆有世代差異 網揭關鍵全場認同
近年來洗衣球的發明，在網路上造成許多話題，小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少民眾的新寵兒。不過，有位網友認為，洗衣服用品的使用習慣似乎跟年紀有關，據他觀察，洗衣球偏年輕人在使用，「可能因為是新的產品，所以長輩接受程度比較低」。文章發佈後，卻有網友點出不想用洗衣球的關鍵原因，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 21:13:24
原PO在PTT發文表示，最近與朋友討論使用洗衣用品的經驗，發現家裡面的長輩對對洗衣球這類產品感覺到很陌生，不太願意主動去使用。反觀年輕人則很容易接受。原PO接著分享個人的觀察：
洗衣粉：使用族群長輩居多，可能因為用習慣了吧，即使問他們為什麼使用洗衣粉，回答通常也是「比較順手」之類的。
洗衣精：使用族群涵蓋長輩、年輕人，使用方式很簡單，不過有些人會把濃縮洗衣精當成一般洗衣精用，通常就會悲劇。
洗衣球：使用族群比較多年輕人，可能因為是比較新的產品，所以長輩接受程度比較低。
原PO最後詢問大家，會覺得「有世代差距的感覺嗎？」不過不少網友卻認為，「洗衣球要算幾顆很麻煩...」、「洗衣球要看量吧，固定洗不到那個量或卡在需要一顆半之類的量都很尷尬啊」、「覺得洗衣球不能自己控制量很麻煩」、「洗衣球不能控制量很麻煩＋1」、「洗衣球貴，量也不好抓，只洗兩三件就不適用」。（編輯：倪浩軒）