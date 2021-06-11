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跳傘員準備躍下！路過玩家見「1異狀」秒阻止　全場抖爆

▲國外有位跳傘玩家準備從橋上跳下，卻遭路過的玩家制止，真相嚇壞了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲國外有位跳傘玩家準備從橋上跳下，卻遭路過的玩家制止，真相嚇壞了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 21:59:25

許多人為了追求刺激，會去戶外空曠高處跳傘、高空彈跳，但若是有個閃失，可能會發生嚴重意外。近日，《TikTok》就瘋傳一段影片，有個跳傘玩家準備從橋上跳下去，突然被路過的玩家阻止，甚至大吼「你別跳了！」真相曝光後，也讓網友驚呼「真的是太扯了！」

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根據《LADbible》報導，國外有一名網友「@skydiving.is.lit」在《TikTok》分享一段影片，只見一名跳傘玩家身上繫著跳傘背帶，前方懸吊著傘葉，正準備從橋面邊緣上跳下，享受刺激的快感。

▲路過的玩家發現，該名跳傘玩家身上的安全帶根本沒繫好，因此立刻阻止他。（圖／翻攝自《@skydiving.is.lit》TikTok
▲路過的玩家發現，該名跳傘玩家身上的安全帶根本沒繫好，因此立刻阻止他。（圖／翻攝自《@skydiving.is.lit》TikTok ）
這時，突然有位路過的玩家大喊「停，停，停！」並喝斥「趕快離開橋！你別跳了！我的老天啊，你給我趕快回家，馬上從這座橋離開」，原來是因為跳傘玩家的安全帶根本沒繫好，若不是路過玩家出聲制止，否則後果不堪設想。最後還聽到路過的玩家說，「今天晚上不准跳，你欠我一杯啤酒！」

許多網友看完也紛紛感嘆，「好險有被發現，不然就完蛋了」、「影片剛開播我就發現他沒綁好了，感謝你幫他化險為夷」、「這不只值一杯啤酒吧，至少來個一箱才對」、「跳傘者和旁邊偕同的跳傘教練都沒發現，太扯了」、「看到我都流手汗了」、「他一個舉手之勞救不只是一個人的命，甚至是一個家庭的幸福」。（編輯：許智超）

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