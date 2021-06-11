國際疫苗競賽台灣怎能輸？因這關鍵推出國產疫苗

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根據週四的結果，高端有信心從台灣食品藥物管理署獲得緊急授權，增加了該公司疫苗成為第一個打進市場的國產疫苗可能性。
但是這個市場到底多大？在僅有2300萬人口的小島上，台灣為什麼需要生產自己的疫苗？答案其實非常簡單：開發我們自己的疫苗是當前最緊急的策略之一，這樣台灣就不需要依賴他人。
為什麼呢？外國媒體Vox近期推出的影片清楚的點出自從疫情爆發以來，世界各地最富有的國家已將大量的資金投入到生產疫苗的競賽中，使得疫情不斷延燒。
這些國家已投入將近數十億美元投入這項競賽中，其中如美國政府的疫苗「曲速行動」，該行動被資助在極短時間內將多種COVID-19疫苗投放市場。
但有個嚴重的問題是，這些早期階段投資於研究和開發的國家早已買下了2021年的大部分重要醫療用品、材料，使較貧窮的國家需要等上好幾年才能獲得解藥。
台灣也因為觀察到此現象，已經簽署了從海外購入近2000萬劑的疫苗，包括505萬劑莫德納疫苗，1000萬劑AZ疫苗，以及透過COVAX購買的476萬劑未指定品牌疫苗。
目前為止，台灣也已獲得72.6萬劑AZ疫苗，同時日本也贈送了124萬劑疫苗和15萬劑的莫德納疫苗。
台灣政府也已與兩家本地疫苗製造商聯亞生技和高端簽訂合約，共購買1000萬劑的疫苗。這也就是為什麼台灣政府這麼支持國產疫苗品牌：台灣需要自己生產疫苗，以克服國際市場上疫苗的嚴重短缺問題。
蔡英文總統於5月31日表示要有自己的國產疫苗才不需要依賴他人，綜觀而言，她當時的言論並沒有錯。
COVAX, 一個世界衛生組織聯合另外二個疫苗推廣團體(Gavi, The Vaccine Alliance和 Coalition of Epidemic Preparedness Innovations) 推出的計劃雖然有些微的幫助，但等這種長期目標實在太慢了，無法在短期內緩解國際疫苗短缺的困境。
美國白宮官員也表示5億支疫苗將自8月開始運送，目標是在年底前分發完2億支疫苗。剩餘的3億劑將在2022年上半旬發出。在這期間，台灣需要自救，努力向前推進台灣國產疫苗。
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