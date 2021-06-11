COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

銀行分流上班沒用！行員曝「現況」臉綠　同行秒懂崩潰了

▲有名銀行行員抱怨，分流上班不但沒有比較安全，還造成更嚴重的群聚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有名銀行行員抱怨，分流上班不但沒有比較安全，還造成更嚴重的群聚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 23:21:09

近期台灣受到本土疫情影響，不少公司都開始分流上班或停業，避免疫情再度擴大。不過，就有名銀行行員抱怨，雖然有實施分流上班，但小分行人手本就不足，等待人數常卡在20至50人，讓他不禁直呼「整個營業廳成病毒培養皿」，貼文一出也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，銀行因為疫情的關係執行分流，但小分行本來人手就不足，導致如果有客人要開戶，就會變成只剩一個櫃員叫號的情況，等待人數常常都卡在20到50人，叫號甚至要到5點才會結束，這讓他忍不住說「整個營業廳變成病毒的培養皿，客人等到要發瘋，行員也做到要傻掉」。

原PO透露，等到客人走完，他除了要結帳，還有一大堆的業務經辦要處理，讓他一整天沒時間、吃飯、上廁所，更沒有時間消毒。他也感嘆，6月15日紓困開跑，到時又會有更多客人要開戶，櫃檯很可能又要一個人叫號到底，「分流＋紓困，難道不是造成更嚴重的群聚嗎？」

▲原PO透露，若有客人要開戶，就會只剩一個櫃員叫號的情況，但等待的人卻有20
▲原PO透露，若有客人要開戶，就會只剩一個櫃員叫號的情況，但等待的人卻有20到50人左右。（示意圖／取自 pixabay ）
原PO接著說，雖然客人可以線上申請，但銀行仍是有一堆50歲以上的客人，而且分流後客人消不掉，拉長客人在銀行的時間，「這對櫃員真的比較安全嗎？不是應該讓客人趕快離開才對嗎？」於是他發文詢問「各位櫃員真的覺得分流比較好？」

貼文曝光後，許多同行的網友都認同原PO，「一個人要代理兩個人工作真的瘋掉」、「唉我們也分流，想到下禮拜換我們組上班就非常害怕」、「拍拍我懂，不過還好我們櫃員人算多，但還是要身兼多職，差點哭出來」、「不能再同意你更多了 」、「該分流的不是行員，而是客人吧」、「客人愛來又愛生氣，分流之後每一天都累到不行」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
12.61%87.39%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.73%13.27%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.48%12.52%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.32%37.68%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀