銀行分流上班沒用！行員曝「現況」臉綠　同行秒懂崩潰了

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原PO透露，等到客人走完，他除了要結帳，還有一大堆的業務經辦要處理，讓他一整天沒時間、吃飯、上廁所，更沒有時間消毒。他也感嘆，6月15日紓困開跑，到時又會有更多客人要開戶，櫃檯很可能又要一個人叫號到底，「分流＋紓困，難道不是造成更嚴重的群聚嗎？」
原PO接著說，雖然客人可以線上申請，但銀行仍是有一堆50歲以上的客人，而且分流後客人消不掉，拉長客人在銀行的時間，「這對櫃員真的比較安全嗎？不是應該讓客人趕快離開才對嗎？」於是他發文詢問「各位櫃員真的覺得分流比較好？」
貼文曝光後，許多同行的網友都認同原PO，「一個人要代理兩個人工作真的瘋掉」、「唉我們也分流，想到下禮拜換我們組上班就非常害怕」、「拍拍我懂，不過還好我們櫃員人算多，但還是要身兼多職，差點哭出來」、「不能再同意你更多了 」、「該分流的不是行員，而是客人吧」、「客人愛來又愛生氣，分流之後每一天都累到不行」。（編輯：許智超）
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