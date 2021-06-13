下巴也要裝飾才夠吸睛？德國推出這飾品讓網友傻眼

根據The China Post報導，一間德國飾品公司為顧客找到臉上新的可裝飾部位，該公司近期推出一個下巴系列飾品，使配戴者能達到令他人「瞠目結舌」的效果。
The China Post/綜合報導
2021-06-13 23:30:00
根據MYL Berlin公司所述，這些設計複雜的金屬配件可以在不打舌洞的情況下配戴，飾品會以兩個小勾子固定在顧客的下唇上呈現完美的下巴吊飾。
綜合外媒報導，這是MYL Berlin Mundstück 系列的飾品。他們主打這個裝飾非常舒適，方便配戴到連吃飯都不用拿掉。
MYL Berlin在IG貼文上表示 ，「它不會觸碰或磨到你的牙齒，也不會緊到讓你的皮膚趕到不適」。
另外，它也不會影響佩戴者講話的方式，網站上更是點出這個「時尚又大膽」的裝飾會襯托出客人的下巴和下唇。
這一系列的下巴飾品全都為不鏽鋼製成的，有三種不同的款式，分別提供三種顏色可以選：黑色、金色或銀色。
對於那些想讓笑容看起來更燦爛的顧客，下巴飾品Mundstück 1 要價為新台幣3,868元，而較大一號的Mundstück 2 要價新台幣4,709元，最小的Mundstück 3則為新台幣2,657元。
更多新聞請看The China Post