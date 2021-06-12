鼓勵民眾端午連假待在家　侯友宜：各景點全面關閉

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侯友宜表示，從明日開始就是端午節的3天連假，以新北市現在的疫情，沒有條件開放大家出來活動，因為疫情嚴峻，甚至要比低度的活動更低度；從11日晚上7點至15日早上7點，提供免費的路邊停車，並且開放黃線停車，另新北的各景點連假期間全面關閉，公車也會酌量減班，提醒民眾注意。
至於疫情何時降為二級的警戒，其它縣市是否可以分區降級？侯友宜回應，分區降級的權限在中央，新北升為警戒三級的時候，各縣市也沒有跟著升級，一切尊重中央；新北到現在為止完全無法從三級警戒降回二級，只有更加強低度的活動，才能快速將疫情有效的壓制。
侯友宜認為，這段時間民眾若更嚴謹的面對，相信6月28日就能明顯看到疫情往下走，但大家又蠢蠢欲動、不出來篩檢，疫情稍有疏忽就會上揚；新北市安心企業快篩計畫6月7日開辦以來，已有4家報備核准、總篩檢4000人次以上，還有8家專案協助中，86件表達有意願提供員工快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。