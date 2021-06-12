冷氣怎麼吹都不涼？專家揭8項檢查SOP：不一定是冷媒不足
炎炎夏日到來，近期不少人早已打開冷氣涼爽一番，不過就有網友近日在開冷氣時，發現「冷氣似乎怎麼吹都不會冷」，因此便在網路上提出疑惑，沒想到就有專家揭露了8項檢查SOP，直言「不一定是冷媒不足」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 10:39:20
這位網友在網路論壇《mobile01》PO出一篇「分離式冷氣不冷求救」文章表示，「這台冷氣裝8-9年了，以前室溫32度時候，開自動風量吹20多分鐘就能降到27度，最近這2年來越吹越不冷，去年請人來看說冷媒漏了一些，補充了冷媒，但是還是不太冷」，原PO更接著說「今年特地人來拆室內機清洗，但是今年5月開始吹越吹越不冷，吹整晚溫度最多降到27度就降不下去了，即使設定18度用最大風量吹2小時還是27度...想請教版上達人們大概是那邊的問題呢？買台新的會不會比較實際？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而就有專家《十全電器行》在臉書上揭露了冷氣的「常見故障情形」，更將冷氣故障原因分析如下：
散熱不良《40%》：冷氣暴露室外，由於室外空氣污濁灰塵量多，散熱片附著過多污垢產生散熱不良，致使冷氣效率發揮不出來，耗電力太大，經濟效益太差。
蒸發器《20%》：鰭片灰塵污垢進入蒸發器，導致蒸發器熱交換不良效果差。
漏冷媒《10%》：機器運轉時振動，產生銅管接頭破洞，導致冷媒漏光壓縮機故障。
軸承磨損《10%》：每年固定加油較不會磨損，損壞程度較輕，如果沒有固定加油容易產生噪音振動，使軸承損壞必須更新。
漏水《10%》：空氣中污垢及多雨的季節，造成排水孔污垢堵塞，排水不良導致漏水。
人為因素《10%》：人員操作不良造成機器故障。
最後他也列出了「冷氣不冷時的8項檢查SOP」，分別為「冷氣機後方是否有障礙物阻擋散熱」、「冷氣機前是否有障礙物」、「冷機噸數太小，室內坪數太大」、「溫度調節開關所設之溫度是否適當」、「空氣過濾網是否阻塞」、「室內是否正在使用電熱器具或瓦斯器具等發熱體」、「屋內人員是否很多」、「是否會被強烈陽光照進來」，若以上都已查看，冷氣還是不冷，還是只能請專業人員處理查修。（編輯：王柏文）