雙北疫情緩　指揮中心籲注意未來2周變化、加強疫調

中央流行疫情指揮中心今（15）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後說明，雖然雙北疫情逐漸趨緩，但仍請雙北以外縣市要注意疫情發展，尤其端午假期後人流移動，仍要注意1至2周疫情變化，亦提醒各地方政府加強疫調，以及早發現個案控制疫情，並強化基層醫療檢驗能量及對輕症個案健康監測及轉診效率，尤其對於弱勢族群及獨居老人。
記者顏真真/台北報導
2021-06-15 11:32:07
陳宗彥說，在三級警戒管制措施之下，目前雙北的疫情雖有逐漸趨緩，會中仍請雙北以外縣市要注意疫情發展，尤其端午假期後人流，仍要注意1至2周疫倩變化，提醒地方政府對各項防疫措施要嚴守及持續推動。
另外，指揮中心也提醒地方政府在疫情趨緩期間要加強疫調及疫苗追蹤管理及早發現個案控制疫情，亦建議強化社區篩檢及病歷監測能力，並注意未來疫情發展趨勢，
同時，指揮中心也建議各地方政府加強基層醫療檢驗能量及對輕症個案健康監測及轉診效率，尤其對於弱勢族群及獨居老人更要提高注意。
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