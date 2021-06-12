郭董委託台康進口BNT疫苗 陳時中：附條件同意專案進口
針對鴻海創辦人郭台銘委託台康生技提出BNT疫苗進口申請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日表示，採購疫是滿複雜案子為讓這事單純一點，有先開過會議，就「附條件」同意專案進口，還是要有製造廠及技術性資料，也就是原廠出貨證明等，只要資料來了應該就可以了。
記者顏真真/台北報導
2021-06-12 15:54:34｜2021-06-12 15:56:49
陳時中說，我們跟各藥廠都有持續在連繫，現在大家比較關心的就是郭董委託台廠採購BNT疫苗申請案，採購疫苗是一件滿複雜的案子，為讓這事比較單純一點，有開一個會議，為減少障礙，有「附條件」同意專案進口。
陳時中進一步說明，附條件一般在審查進口案子時，還是要有製造廠及技術性資料，還有就是會供貨可能性才行。對於有些人擔心若資料備齊會不會又卡關？陳時中強調，這些資料來了，大概應該就可以，希望能夠進行順利
他也再次強調，疫苗採購是非常困難的一件事，指揮中心這邊也會多管道努力，民間若有這樣可能性，我們會盡量予以協助。
至於這是不是表示沒有原廠證明也會有條件同意台康進口BNT疫苗？陳時中表示其實原廠授權上大家都誤解了，這會有雞生蛋、蛋生雞的問題，附帶條件是說請附「原廠出貨證明」就可以，原廠有時會說政府不准許就不給出貨，這樣繞都繞不出來，因此才會說有條件准許，出貨比較方便，我們就盡最大力量來協助這事情。
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