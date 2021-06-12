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早預料國道會塞爆！律師嘆「看到人性沒」：南部人請自保

▲國道車潮從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆，對此，知名女律師李怡貞就在臉專發文，表示「看吧，我根本可以當預言家了」，並且直呼「請南部朋友自保救命」。（圖／交通部提供）
▲國道車潮從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆，對此，知名女律師李怡貞就在臉專發文，表示「看吧，我根本可以當預言家了」，並且直呼「請南部朋友自保救命」。（圖／交通部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 12:01:05

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，日前各界紛紛呼籲民眾端午節別返鄉；不過國道車潮卻從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆，對此，知名女律師李怡貞就在臉專發文，表示「看吧，我根本可以當預言家了」，並且直呼「請南部朋友自保救命」。

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律師李怡貞看見國道車流回堵，在12日早上忍不住在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文，表示「看吧！！我根本可以當預言家了，那些說『人家都已經退票了還罵』的那些人，看到人性了沒？南部的朋友，這幾天都待在家自保救命吧」。

事實上，她早在6日發文，表示「已經多少新聞說了南返造成的疫情擴散，阿公阿嬤都被傳染，非死即傷，結果端午節的車票還是訂光光，原來假孝順（或想分遺產）的人真的很多」。

▲「美女律師」李怡貞在臉書表示「看到人性了沒？南部的朋友，這幾天都待在家自保救命吧」。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
▲「美女律師」李怡貞在臉書表示「看到人性了沒？南部的朋友，這幾天都待在家自保救命吧」。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）
接著，她同日再度發文，指出「有人說，律師不要罵年輕人，有些長輩也是親情勒索要孩子返鄉，罵罵長輩吧」，而她則表示「要我罵長輩，實在讓我為難，那麼，各位爺爺奶奶，世界真的很美好，能多活一年是一年，你不想活，你鄰居鄉里都還想活吶，萬一不幸染疫駕鶴西歸，是會直接打包送火葬場燒捏，子孫們都看不到也跪不了吶，用視訊看就好了啦吼，乖，壽比南山喔」。

貼文一出，網友也紛紛留言，「雙腳犯賤！聽不懂人話的ㄧ堆！千錯萬錯都是別人的錯……」、「賭性堅貞的人性，這下真的只能關在家裡不能出門了，唉 …」、「真的講不聽，不要移動很難嗎！好好撐過這段時間，以後要出遊有更多機會不是嗎！」、「千錯萬錯都是別人的錯，自己都沒有錯，就是有這些人，才會一直無止境的越來越嚴重」、「超級無耐又超級擔心，中南部疫情還算有控制住，怕這幾天南來北往的會有問題，病毒是無情的，大家怎麼不忍一下」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.69%85.31%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.71%13.29%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.9%12.1%
2021-06-09-2021-06-12
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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