早預料國道會塞爆！律師嘆「看到人性沒」：南部人請自保

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，日前各界紛紛呼籲民眾端午節別返鄉；不過國道車潮卻從昨（11）晚間就出現塞車潮，到今（12）日一早仍然塞爆，對此，知名女律師李怡貞就在臉專發文，表示「看吧，我根本可以當預言家了」，並且直呼「請南部朋友自保救命」。





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律師李怡貞看見國道車流回堵，在12日早上忍不住在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文，表示「看吧！！我根本可以當預言家了，那些說『人家都已經退票了還罵』的那些人，看到人性了沒？南部的朋友，這幾天都待在家自保救命吧」。





事實上，她早在6日發文，表示「已經多少新聞說了南返造成的疫情擴散，阿公阿嬤都被傳染，非死即傷，結果端午節的車票還是訂光光，原來假孝順（或想分遺產）的人真的很多」。





▲「美女律師」李怡貞在臉書表示「看到人性了沒？南部的朋友，這幾天都待在家自保救命吧」。（圖／翻攝女人大律師李怡貞臉書）

貼文一出，網友也紛紛留言，「雙腳犯賤！聽不懂人話的ㄧ堆！千錯萬錯都是別人的錯……」、「賭性堅貞的人性，這下真的只能關在家裡不能出門了，唉 …」、「真的講不聽，不要移動很難嗎！好好撐過這段時間，以後要出遊有更多機會不是嗎！」、「千錯萬錯都是別人的錯，自己都沒有錯，就是有這些人，才會一直無止境的越來越嚴重」、「超級無耐又超級擔心，中南部疫情還算有控制住，怕這幾天南來北往的會有問題，病毒是無情的，大家怎麼不忍一下」。（編輯：郭佩蓉）



