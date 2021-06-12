情侶「講電話」最討厭行為是啥？男友列2點苦嘆：好崩潰
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有一位網友在網路上表示自己跟女友「講電話」的時候，遇到了一些小摩擦，其中原PO更列出了2點苦嘆，直言「好崩潰」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 13:21:19
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「講電話時的不舒服」的文章表示，「跟女友交往不到半年，曖昧時期，晚上講電話都可以正常聊天，分享彼此生活等等，白天上班時間也沒閒著也是會頻繁的互相傳LINE，但到了近期跟女友講電話的時候，總是會發現她一些不好的習慣，甚至開始讓我覺得不舒服」，原PO更開始列出了2點直言，首先是「講電話時，身旁總是有人」，「由於疫情關係，女友家中大姐帶兩個小孩回娘家居住，晚上睡覺時，女友是跟大姐一起睡」，也因此間接導致原PO在和女友聊天時，女方的大姐聽到電話的講話內容，三不五時又會插話，甚至原PO還會誤會「女方講話的對象不是自己」。
再來是「幹話太多，多到我無話可說」，原PO直言「講幹話我覺得無所謂，但是女友這段時間給我的就是一直講，講久漸漸都會給我一種輕浮感。不是說不能講幹話，是她不懂適可而止。選擇沉默，不對幹話做回應，又會被揶揄；選擇辯解，解釋自己內心的感受，又被說生氣」，原PO更崩潰表示「當遇到這種牙尖嘴利，偶爾說話不在意對方感受的另一半，各位是怎麼處理的？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「可以改成打字或錄音回話」，「不要講電話看看」、「如果覺得對話有其他人干擾，可以改成打字就好」、「減短說話時間啊」、「減少講電話次數，如果他嫌少就逼他就範重視你」，但也有人直言「把你的不舒服跟她說清楚」，「好好談談吧，果斷把你不舒服的地方告訴對方，如果她反應還是不好，那就差不多了」、「直接跟她講你不舒服開不起玩笑啊」、「我會很嚴肅的跟對方講清楚他的行為讓我感受很不舒服，我不喜歡請不要這樣」、「溝通沒結果就分手了」。（編輯：王柏文）