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「長輩狂跑市場」勸不聽！網揭台人1習慣：暴露危險中

▲有網友透露，長輩去市場常有「一習慣」，實在是非常危險。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友透露，長輩去市場常有「一習慣」，實在是非常危險。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 14:10:27

本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」減少外出，但透過各縣市確診者足跡來看，不少人都有「傳統市場」這個地點，即便戶外人潮銳減，每天仍有許多民眾為了料理伙食擠進傳統市場。對此，就有網友在PTT女孩版提到，長輩在疫情期間卻一定要去菜市場，怎麼勸也勸不聽，為此感到相當憂心，更有網友透露，長輩去市場常有「一習慣」，實在是非常危險。

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原PO表示，家住在雙北某個疫情嚴重的行政區，住家旁邊就是傳統市場，先前市府就公布有確診者到過這裡，他很擔心家中60歲的母親，以前就喜歡天天跑菜市場，疫情爆發後，家人耳提面命她不要再去，改由從網路訂菜，結果一早起床，又發現母親偷偷跑去菜市場買菜。

原PO無奈的說，如果唸母親，她還會不高興的說「現在哪裡不危險？啊我回來都會洗衣服全身消毒啊，市場也都有消毒啊」，不禁崩潰表示「我是很無言啦，都已經上網訂購蔬菜、肉、食物了，人家專程送到府上，不用你跟外人接觸，也不用找錢，然後你一定要跑去菜市場跟人家群聚，然後找一堆很髒的現金回來？」並稱「我們這邊是重災區，光我家附近就不只一起確診案例了誰知道真的隱藏案例還有多少？」他不解表示「又不是沒東西吃，一定要跑去傳統市場這麼危險的地方？到底菜市場對長輩有甚麼魅力? 我真心不懂」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我比較擔心的是錢，紙鈔、零錢都不知道被多少人碰過」、「因為在家無聊，想出去吧，真的很危險，不只她自己，還會影響家人」、「價格和他們覺得那裡比較新鮮」、「我家裡長輩也是，一天不跑出去買菜就覺得全身癢，明明冰箱很多菜啊，崩潰」。

對此，許多網友指出，長輩喜歡去市場的原因，除了價格較實惠，更充滿人情味，可以互相寒暄，「幾十年菜販都變朋友，每天去打招呼啊」、「長輩去菜市場主要不是買菜，是要找人聊天啊，買久了隨便找家攤販都能扯幾句」、「你糾結在物品上，但對她來說重要的是過程」、「菜市場可以跟攤販鄰居聊天、殺殺價，比較有人情味」，但這樣的舉動其實暴露在危險之中。

事實上，台灣諸多縣市從上月30日起，市場將依照身分證尾數「單雙號」自主分流，身分證尾碼是雙數0、2、4、6、8的人只能在日期是雙數去市場購買；反之，尾碼是1、3、5、7、9的人，就要在日期是單數才能前往市場購買。（編輯：賴詠璿）

▲超市、超商、百貨及賣場加強三大管制措施。（圖／指揮中心提供）
▲超市、超商、百貨及賣場加強三大管制措施。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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