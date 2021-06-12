「長輩狂跑市場」勸不聽！網揭台人1習慣：暴露危險中

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原PO無奈的說，如果唸母親，她還會不高興的說「現在哪裡不危險？啊我回來都會洗衣服全身消毒啊，市場也都有消毒啊」，不禁崩潰表示「我是很無言啦，都已經上網訂購蔬菜、肉、食物了，人家專程送到府上，不用你跟外人接觸，也不用找錢，然後你一定要跑去菜市場跟人家群聚，然後找一堆很髒的現金回來？」並稱「我們這邊是重災區，光我家附近就不只一起確診案例了誰知道真的隱藏案例還有多少？」他不解表示「又不是沒東西吃，一定要跑去傳統市場這麼危險的地方？到底菜市場對長輩有甚麼魅力? 我真心不懂」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我比較擔心的是錢，紙鈔、零錢都不知道被多少人碰過」、「因為在家無聊，想出去吧，真的很危險，不只她自己，還會影響家人」、「價格和他們覺得那裡比較新鮮」、「我家裡長輩也是，一天不跑出去買菜就覺得全身癢，明明冰箱很多菜啊，崩潰」。
對此，許多網友指出，長輩喜歡去市場的原因，除了價格較實惠，更充滿人情味，可以互相寒暄，「幾十年菜販都變朋友，每天去打招呼啊」、「長輩去菜市場主要不是買菜，是要找人聊天啊，買久了隨便找家攤販都能扯幾句」、「你糾結在物品上，但對她來說重要的是過程」、「菜市場可以跟攤販鄰居聊天、殺殺價，比較有人情味」，但這樣的舉動其實暴露在危險之中。
事實上，台灣諸多縣市從上月30日起，市場將依照身分證尾數「單雙號」自主分流，身分證尾碼是雙數0、2、4、6、8的人只能在日期是雙數去市場購買；反之，尾碼是1、3、5、7、9的人，就要在日期是單數才能前往市場購買。（編輯：賴詠璿）
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