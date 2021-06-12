天氣熱「香蕉怎麼保存」不會壞？內行揭正解：1週不變黑

香蕉一年四季皆可採收，是台灣相當常見的水果之一，因其物美價廉、香甜可口，不僅深受國人喜愛，也常外銷出口；不過，隨著天氣日漸炎熱，香蕉該怎麼保存也是一大問題，對此，農委會也曝光答案，並點出正確的「保鮮關鍵」。





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農委會在臉書粉專《行政院農業委員會》發文，分享挑選香蕉的3大技巧，第一「轉色均勻、無大面積擦壓傷痕跡」；第二「選擇表皮生理成熟斑點少的香蕉，這類香蕉儲存時間較久」；第三「不同熟度香蕉營養價值不一樣，綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感。愈熟的香蕉則營養價值是愈高」。



