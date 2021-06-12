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天氣熱「香蕉怎麼保存」不會壞？內行揭正解：1週不變黑

▲隨著天氣日漸炎熱，香蕉該怎麼保存也是一大問題，對此，農委會也曝光答案，並點出正確的「保鮮關鍵」。（示意圖／取自pixabay）
▲隨著天氣日漸炎熱，香蕉該怎麼保存也是一大問題，對此，農委會也曝光答案，並點出正確的「保鮮關鍵」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 14:28:14

香蕉一年四季皆可採收，是台灣相當常見的水果之一，因其物美價廉、香甜可口，不僅深受國人喜愛，也常外銷出口；不過，隨著天氣日漸炎熱，香蕉該怎麼保存也是一大問題，對此，農委會也曝光答案，並點出正確的「保鮮關鍵」。

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農委會在臉書粉專《行政院農業委員會》發文，分享挑選香蕉的3大技巧，第一「轉色均勻、無大面積擦壓傷痕跡」；第二「選擇表皮生理成熟斑點少的香蕉，這類香蕉儲存時間較久」；第三「不同熟度香蕉營養價值不一樣，綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感。愈熟的香蕉則營養價值是愈高」。

▲農委會在臉書發文。（圖／翻攝自《行政院農業委員會》）
▲農委會在臉書發文。（圖／翻攝自《行政院農業委員會》）
不過，對於有些人相信「香蕉果軸用錫箔紙包覆起來，可以保存比較久」的說法，但其實答案是「錯誤的」。農委會也接著曝光「正確保存方式」，「成熟香蕉以『保鮮膜』整果包覆，存放於冰箱蔬果層，大約可保持1週果皮顏色不變黑，風味一樣」。（編輯：郭佩蓉）

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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