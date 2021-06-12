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準確性度不足！美國不看好英國普篩試劑　建議丟垃圾桶

▲美國食品藥物管理局指出，英國近日廣為使用的Innova快篩試劑，檢測結果不夠準確，對民眾健康造成威脅。（圖／翻攝自衛報）
▲美國食品藥物管理局指出，英國近日廣為使用的Innova快篩試劑，檢測結果不夠準確，對民眾健康造成威脅。（圖／翻攝自衛報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-12 14:57:44

英國在經過大規模疫苗接種和封鎖措施後，疫情逐漸趨緩，已開始逐步解封，先前還為了解封計畫，而廣發名為Innova的快篩試劑，希望能逐一找出感染源、阻斷病毒傳播鏈。不過這款試劑卻遭到美國食品藥物管理局(FDA)吐槽，說它的檢測結果不夠準確，對民眾健康造成威脅。

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根據英國《衛報》報導，英國4月開始廣發Innova試劑，讓民眾不管在家裡、學校、工作場合，都能方便進行新冠病毒篩檢，號稱30分鐘內就可以得到結果，不需要等上數天才能得知是否染疫。

只不過，美國FDA在研究後表示，Innova試劑只能篩檢出體內病毒含量較高的患者，認為開發公司未能正確反映試劑的臨床試驗研究結果，恐怕會誤導大眾。

除了美國，Innova試劑在英國境內也引發不少批評，除了只能篩檢出病毒含量高的病患，輿論也認為Innova與PCR核酸檢測相比，準確度本就較低，讓未經醫學培訓的民眾自行使用，準確度更容易被質疑。

儘管批評聲浪不斷，Innova醫藥集團依然對自家產品有信心，發言人表示，試劑已受到廣泛運用，並經過大量研究與測試結果數據顯示其效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.59%85.41%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
88.03%11.97%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.95%12.05%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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