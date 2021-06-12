準確性度不足！美國不看好英國普篩試劑 建議丟垃圾桶
英國在經過大規模疫苗接種和封鎖措施後，疫情逐漸趨緩，已開始逐步解封，先前還為了解封計畫，而廣發名為Innova的快篩試劑，希望能逐一找出感染源、阻斷病毒傳播鏈。不過這款試劑卻遭到美國食品藥物管理局(FDA)吐槽，說它的檢測結果不夠準確，對民眾健康造成威脅。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-12 14:57:44
根據英國《衛報》報導，英國4月開始廣發Innova試劑，讓民眾不管在家裡、學校、工作場合，都能方便進行新冠病毒篩檢，號稱30分鐘內就可以得到結果，不需要等上數天才能得知是否染疫。
只不過，美國FDA在研究後表示，Innova試劑只能篩檢出體內病毒含量較高的患者，認為開發公司未能正確反映試劑的臨床試驗研究結果，恐怕會誤導大眾。
除了美國，Innova試劑在英國境內也引發不少批評，除了只能篩檢出病毒含量高的病患，輿論也認為Innova與PCR核酸檢測相比，準確度本就較低，讓未經醫學培訓的民眾自行使用，準確度更容易被質疑。
儘管批評聲浪不斷，Innova醫藥集團依然對自家產品有信心，發言人表示，試劑已受到廣泛運用，並經過大量研究與測試結果數據顯示其效果。
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