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盤子堆滿「綠色料理」！網狂猜：是花椰菜　真面目全嚇壞

▲日本有網友分享一道自製的失敗料理，引發網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲日本有網友分享一道自製的失敗料理，引發網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 18:59:14

防疫期間，許多人除了待在家叫外送，在家開伙的比例也大幅上升。近日，就有網友分享，他烹調了一道「綠色塊狀物」的自製料理，雖然失敗了，但還是想讓網友猜到底煮了什麼，沒想到卻考倒所有人，正確答案曝光後，讓全場都嚇壞了。

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根據日媒《Jタウンネット》報導，日本一名漫畫家津木（Tsumumi）在《Twitter》分享一張料理照，只見盤子上擺滿「綠色塊狀物」，形狀就像是抹茶餅乾的碎屑，但鮮豔的顏色又讓人感覺有毒，他也忍不住說「煮那麼久，結果變成一片森林」，接著讓大家猜「這道自製料理到底是什麼？」

▲許多網友猜測是花椰菜或抹茶，但其實是津木做的「歐姆蛋」。（圖／翻攝自《@kandumesss》Twitter
▲許多網友猜測是花椰菜或抹茶，但其實是津木做的「歐姆蛋」。（圖／翻攝自《@kandumesss》Twitter ）
貼文曝光後，引起7萬多名網友按讚，也紛紛猜測，「還是抹茶烤餅乾的碎片」、「花椰菜煮太超過的產物」、「是不是綠色花椰菜煮太久撈上來變這樣」、「抹茶放在冰箱結成顆粒狀了？」、「是抹茶鬆餅吧」，甚至有不少人猜食物以外的答案，「黑板板擦」、「建築模型的素材」、「洗面乳」。

津木見網友們都無法猜中，最後只好公布這道「綠色料理」的真面目，其實是「歐姆蛋」。津木解釋，自己在烹煮的過程中，將與「台灣油菜」具有相似外型的「小松菜」切碎，並混入蛋內煎炒，可是一不小心放太多，才會變成照片上的「綠色料理」，而且因為鹽巴加了太多，所以不只賣相不好，味道也很失敗，讓他學到了一課。（編輯：許智超）

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