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窗型冷氣還一堆人裝？行家抖出「3大優勢」：房東最愛用

▲有網友詢問大家「窗型冷氣優勢在哪」？問題掀起討論。（示意圖／消防局提供，資料照片）
▲有網友詢問大家「窗型冷氣優勢在哪」？問題掀起討論。（示意圖／消防局提供，資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 20:10:35

台灣夏天天氣炎熱，一般民眾都會在盛暑時節打開冷氣來涼爽一番。不過市面上冷氣非常多種，除了比較不同的功能和價格外，就有網友詢問大家「窗型冷氣的優勢在哪裡？」而引來許多行家分享答案。

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有位網友在PTT發文表示，家中原本是裝窗型冷氣，之前打算換冷氣的時候曾考慮繼續裝窗型冷氣，最後還是選擇買分離式冷氣。原PO指出自己評估的理由是「分離式的功能比較多，加上比較安靜一些」。但也不禁好奇請教大家，現在窗型冷氣的優勢在哪裡？

▲冷氣、空調。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲分離式冷氣是現在比較主流的空調機型。（示意圖／翻攝PhotoAC）
問題一出，許多網友紛紛點名窗型冷氣的優勢包括，便宜、安裝容易省空間、故障率較低。「不佔位」、「冷氣窗後面不是陽台就只能裝窗型」、「搬家便宜」、「好裝好搬，隨插隨用」、「窗型耐用，不容易故障」、「窗型不容易壞」、「易安裝、不易壞，蠻好的啊」、「便宜不會壞，你是房東會裝這個」、「房東愛用」、「老房子專武」。

但也有不少網友不喜歡窗型冷氣，「無優勢」、「窗型變頻貴又不省電」、「沒有優勢，完全是看個人願不願意穿孔」、「缺點就是比較吵」、「冬天你就知道，那個風從冷氣孔灌進來，你會想死」。（編輯：倪浩軒）

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14%86%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.84%12.16%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.17%11.83%
2021-06-09-2021-06-12
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