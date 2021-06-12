妻手作饅頭超硬！尪實測「砸釘子」成功 網笑：灌水泥嗎
饅頭口味有甜有鹹，變化相當多元，不少人喜歡買饅頭當早餐吃，也有許多人會買冷凍饅頭、肉包回家自己蒸。近日，就有人妻在家蒸饅頭，但老公卻發現饅頭「超級硬」，甚至可以當榔頭敲釘子，讓兩個女兒全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 21:02:25
根據《燃新聞》報導，大陸廣西南寧一名妻子在家自己揉麵團，打算蒸饅頭給下班的老公吃，但老公回家後拿起饅頭，卻發現饅頭的手感「硬梆梆」，於是決定測試硬度。只見他把木製椅子倒過來放，接著把饅頭當作「榔頭」，並朝著釘子狂砸，結果釘子還真的被釘入了木頭裡面。
影片中還可以看到饅頭毫髮無傷，而老公成功把釘子打進去以後，將手上的「超硬饅頭」扔在地上，沒想到還發出「咚」的聲音，聽起來就像一塊石頭掉在地上，這也讓兩個女兒忍不住笑了出來。
許多網友看完也紛紛笑說，「怎麼做到的？放水泥嗎？」、「高水平，一般人做不到的」、「我也做過這麼硬的饅頭，我家人說扔下樓分分鐘砸死人，從此以後我不做這玩意」、「這個暗器好，隱蔽性無敵，不僅能防身還能吃」、「一看就是麵團沒發好就蒸了才會那麼硬」、「沒發酵就會很硬」、「蒸了個錘子」、「笑死，真材實料啊」。（編輯：許智超）