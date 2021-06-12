COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

妻手作饅頭超硬！尪實測「砸釘子」成功　網笑：灌水泥嗎

▲大陸有名人妻在家自己做饅頭，但老公拿起來驚覺手感「硬梆梆」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大陸有名人妻在家自己做饅頭，但老公拿起來驚覺手感「硬梆梆」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-12 21:02:25

饅頭口味有甜有鹹，變化相當多元，不少人喜歡買饅頭當早餐吃，也有許多人會買冷凍饅頭、肉包回家自己蒸。近日，就有人妻在家蒸饅頭，但老公卻發現饅頭「超級硬」，甚至可以當榔頭敲釘子，讓兩個女兒全笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《燃新聞》報導，大陸廣西南寧一名妻子在家自己揉麵團，打算蒸饅頭給下班的老公吃，但老公回家後拿起饅頭，卻發現饅頭的手感「硬梆梆」，於是決定測試硬度。只見他把木製椅子倒過來放，接著把饅頭當作「榔頭」，並朝著釘子狂砸，結果釘子還真的被釘入了木頭裡面。

▲老公用饅頭砸釘子，沒想到竟成功把釘子釘入木椅子。（圖／翻攝自《燃新聞》微博
▲老公用饅頭砸釘子，沒想到竟成功把釘子釘入木椅子。（圖／翻攝自《燃新聞》微博 ）
影片中還可以看到饅頭毫髮無傷，而老公成功把釘子打進去以後，將手上的「超硬饅頭」扔在地上，沒想到還發出「咚」的聲音，聽起來就像一塊石頭掉在地上，這也讓兩個女兒忍不住笑了出來。

許多網友看完也紛紛笑說，「怎麼做到的？放水泥嗎？」、「高水平，一般人做不到的」、「我也做過這麼硬的饅頭，我家人說扔下樓分分鐘砸死人，從此以後我不做這玩意」、「這個暗器好，隱蔽性無敵，不僅能防身還能吃」、「一看就是麵團沒發好就蒸了才會那麼硬」、「沒發酵就會很硬」、「蒸了個錘子」、「笑死，真材實料啊」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14%86%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.84%12.16%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
88.17%11.83%
2021-06-09-2021-06-12
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀