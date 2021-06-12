在森林被喊全名！女師上班遇「詭異男孩」　結局全場抖爆

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原PO隔天到幼兒園上班，等孩子們上完廁所後，她正在一樓廁所外面清理洗手台，突然聽到廁所有一個男生在講話的聲音，「跟孩子熟悉到一聽聲音就知道是誰，絕對不誇張」，她立刻詢問「xxx，請問是你在上廁所嗎？」男孩也回應「嗯！」，於是她就叫男孩在廁所等，自己去拿濕紙巾，準備幫孩子擦屁股，但她回來時，男孩卻不見了。
原PO回到班上詢問其他老師「有看到那名男孩回來嗎？」怎料，其他老師都說沒有，甚至還說「剛剛小朋友們進教室時都有點名，男孩也有進教室，並沒有留在廁所上大號，也沒有小朋友離開教室」，這讓她嚇壞了，忍不住心想「那剛剛跟我在廁所外對話了30秒的孩子是誰？」
事後，原PO也思考過，這跟森林發生的事件是否有關聯，但至今還是不得而知。過了許久後，她在校外遇上之前的學生，閒聊過程中，小女生才透露「自己一直不敢在一樓上廁所上很久」，沒想到原因竟是「因為…有一個小男生一直蹲在洗手台旁邊哭」，讓她聽了相當震驚，遲遲難以忘懷。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「超毛的，那應該就是跟妳對話的男孩了」、「小女生的話，讓我起雞皮疙瘩了」、「哇，好毛」、「雞皮疙瘩，這要是被我兒子知道，可能不敢去學校了」。（編輯：許智超）
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