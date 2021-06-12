她吃烏龍麵「沒味道」秒嚇壞！真相曝光臉綠了：老闆母湯
台灣COVID-19疫情嚴峻，今（12）日傳出藝人李培禎確診的消息，李培禎自述個人沒有症狀、且鮮少出門，坦言不知道怎麼被感染的。病毒防不勝防，不禁讓民眾對自己的身體狀況隨時提高警覺。就有位女網友透露，吃了一口烏龍麵發現「沒味道」，立即嚇壞、心中警鈴大作，就怕自己成了另一個無症狀確診者。不過真相曝光卻讓大家笑翻，直呼「嚇死！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 22:59:47
有位女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己吃了一口烏龍麵，驚覺沒味道，「瞬間只有嚇壞可言」，腦中開始上演小劇場，回想最近有去哪裡。不過下一秒，原PO換吃一口韓式泡菜，發覺有味道，這才知道原來自己的味覺沒出問題。不禁傻眼笑問，「老闆，你的烏龍麵是怎麼煮到有醬色沒味道的？」
虛驚一場讓大家鬆了一口氣，笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「差點以為自己味覺喪失」、「嚇死」、「忘了放鹽」、「結果是老闆確診嚐不出味道」、「我懂…前兩天買的酸辣湯也沒有平常的酸辣勁，害我整個早上一直疑神疑鬼，時不時的拿精油出來聞一下確認自己有沒有事」、「老闆虛晃一招，時時刻刻提醒大家需要注意自身健康」。
本週末適逢端午連假，指揮中心也再次呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
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