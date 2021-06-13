蘋果推AirTag「防丟神器」！他掛狗狗身上　2小時後GG了

蘋果（Apple）於今年春季發表會推出藍牙追蹤器「AirTag」，除了可當作鑰匙圈掛再貴重物品或寵物身上，更能搭配「尋找」功能透過手機追蹤位置，不少人在消息曝光後更戲稱能夠另類應用成為「抓姦神器」。不過近日就有名飼主就買來掛在家中狗狗身上測試防走失，沒想到才掛了2小時就碰上悽慘下場，結局更是讓不少網友笑翻。

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這名網友在PTT的iOS板上分享將AirTag用於寵物身上的心得，他提到自己每天都會跟家裡的狗狗見面，幾乎不可能出現兩天以上未接觸的情況，但為了避免狗狗意外走丟，他還是買了一個AirTag以防萬一，更在收貨後興高采烈地替狗狗戴上。

一開始透過「尋找」功能，原PO也在手機畫面中看見地圖上顯示「黑皮在您身旁」，正當他以為萬無一失時，卻發現地板突然出現一塊不明磁鐵，仔細查看才發現原來只過了兩個小時，掛在黑皮身上的黃色AirTag保護套就被咬爛了，就連AirTag本身也是凹凹洞洞、滿是傷痕。

▲原PO幫愛犬掛上防丟失神器「AirTag」，卻發現心血全泡湯。（圖／翻攝自PTT）

看到家裡的黑皮破壞力如此驚人，原PO也不禁感嘆「還好我買副廠的，但也是錢啊...」，接著更幽默吐槽「我的心得是，與其擔心其他問題，先擔心你家狗的破壞力如何，貓咪或許比較適合AirTag」，許多網友見狀也紛紛留言表示「這隻狗熱愛自由」、「一臉就是這個不能吃嗎？」、「往好處想他沒吞下去」。（編輯：楊智傑）