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麥當勞11年前甜心卡曝光！「神仙組合」眾全崩潰：求回歸

▲麥當勞因其獨有的薯條風味，加上時不時推出新產品，深受不少民眾喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲麥當勞因其獨有的薯條風味，加上時不時推出新產品，深受不少民眾喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 12:18:49

台灣速食店眾多，其中討論度超高的麥當勞時不時都會推出新品，還有「甜心卡」、「點點卡」與「麥當勞報報APP」提供民眾使用，深受不少民眾喜愛。而近日，就有網友分享自己翻到11年前的一張甜心卡，結果其上頭的餐點組合，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「11年的甜心卡長這樣...真的很懷念，順便抒發一下這兩天想去買麥當勞，但因為防彈套餐實在太多人，排隊太長因而放棄的心情TAT」只見貼出的照片，其外觀跟現在的甜心卡大同小異，但仔細端看上頭的產品，已經有許多都是停賣，像是風靡一時的漂浮系列飲、巧克力聖代等等。

▲網友曬出11年前的甜心卡，不少人對於漂浮系列的飲料非常懷念。（圖/Ｄcard）
▲網友曬出11年前的甜心卡，不少人對於漂浮系列的飲料非常懷念。（圖/Ｄcard）
貼文一出，有網友對於餐點搭配感到新奇「對於愛吃蘋果派的我來說，這張卡非常適合我....」、「看到絕版商品還是懷念草莓奶昔」、「不喜歡吃巧克力的我每次去麥當勞就是點爆草莓聖代」、「有蘋果派搭配聖代QQ」、「有一次看電影買了冰炫風送聖代，那場電影頭差點被痛死」。

不過，也有不少網友懷念漂浮系列飲「漂浮可樂是童年回憶」、「以前吃麥當勞怎能不喝漂浮可樂啊！」、「時代的眼淚，好險之前漂浮可樂復出的時候有喝到」、「漂浮可樂消失真的超惋惜，我覺得比奶昔更可惜嗚嗚」、「漂浮可樂材料都有但是就不賣了，求回歸啊」。（編輯：張嘉哲）

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.94%85.06%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.36%12.64%
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