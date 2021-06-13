失業2個月都在家！女確診傻眼　「1恐怖原因」全家也中鏢

我是廣告 請繼續往下閱讀
「每天看新聞覺得無感，但自己確診後，完全吃不下、心慌慌的，本來要報到的新工作，打過去詢問，他們說要在討論工作也飛了，現在保險都還領不到，紓困4.0也沒有我的份，更慘的是失業加上存款快見底，誰還能比我更倒霉？」
談及確診前是否有出現哪些症狀，原PO表示，之前有「起疹子」，有點類似蕁麻疹或是被蚊子叮，吹冷氣的時候喉嚨會稍微乾癢，或是半夜睡得燥熱就醒來，原本都以為這些細微變化只是因為天氣變化過大，沒注意的話幾乎不造成生活上困擾，怎料竟然是確診的徵兆。
貼文一出，網友紛紛回應「無症狀真的太可怕啦！」、「真的無症狀感染又跟家人同住，全家人一起中真的不難＝＝」、「朋友也是快篩陰性之後，然後就安心回家，因為也是無症狀，結果媽媽突然開始發燒，全家六人去篩檢發現全被傳染了....超扯，無症狀超可怕」、「快篩陰性真的不要太開心是真的」、「下載台灣社交距離app按確診，我記得是有5000禮券可領啦」、「祝早日康復」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。