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失業2個月都在家！女確診傻眼　「1恐怖原因」全家也中鏢

▲國內本土疫情嚴峻，從五月中旬以來，台灣本土案例每天都突破百例。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲國內本土疫情嚴峻，從五月中旬以來，台灣本土案例每天都突破百例。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 14:49:41

台灣本土疫情持續嚴峻，目前全國仍然實施三級防疫警戒，不少人深怕染疫，都乖乖待在家不敢亂出門。不過，就有一名網友分享自己在疫情爆發之前就待業2個月，除了買飯以外都沒外出，結果沒想到不僅自己確診，全家人去PCR檢驗也全都中鏢，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出，我自己目前已經待業兩個月，除了買飯之外都一直在家中啃存款，也沒隨便亂跑，結果11日去快篩時全家人都是陰性，但是12日全家卻收到PCR陽性通知，那時候去檢疫所的時候還遇到昨天快篩陰性的一堆人，我真的很傻眼，那些人還跟我打招呼，而且大家都是無症狀。

「每天看新聞覺得無感，但自己確診後，完全吃不下、心慌慌的，本來要報到的新工作，打過去詢問，他們說要在討論工作也飛了，現在保險都還領不到，紓困4.0也沒有我的份，更慘的是失業加上存款快見底，誰還能比我更倒霉？」

▲網友分享自己快篩陰性之後，隔天卻收到PCR檢測陽性的通知。（圖/Dcard）
▲網友分享自己快篩陰性之後，隔天卻收到PCR檢測陽性的通知。（圖/Dcard）
談及確診前是否有出現哪些症狀，原PO表示，之前有「起疹子」，有點類似蕁麻疹或是被蚊子叮，吹冷氣的時候喉嚨會稍微乾癢，或是半夜睡得燥熱就醒來，原本都以為這些細微變化只是因為天氣變化過大，沒注意的話幾乎不造成生活上困擾，怎料竟然是確診的徵兆。

貼文一出，網友紛紛回應「無症狀真的太可怕啦！」、「真的無症狀感染又跟家人同住，全家人一起中真的不難＝＝」、「朋友也是快篩陰性之後，然後就安心回家，因為也是無症狀，結果媽媽突然開始發燒，全家六人去篩檢發現全被傳染了....超扯，無症狀超可怕」、「快篩陰性真的不要太開心是真的」、「下載台灣社交距離app按確診，我記得是有5000禮券可領啦」、「祝早日康復」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.68%83.32%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.55%13.45%
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