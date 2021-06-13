在家愛亂買防疫小物！網盤點「這些」最無用：已經後悔了

全台防疫三級警戒延長至6月28日，許多民眾在家習慣透過網購來採買生活所需用品或是食材，導致物流的配送量大增。不過居家防疫期間，利用電商平台消費也成為不少人的生活樂趣之一，往往下單取貨後才後悔自己又亂花錢買了不必要的東西，日前就有網友好奇發問「買過最廢的東西是什麼？」，文章曝光後掀起廣大網友討論。

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這名網友日前在PTT的

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板上分享，自己因為疫情悶在家中，打算在家DIY甜點，因此買了許多不同種類、形狀蛋糕，只是一取貨才發現家中收納空間根本不夠， 更發文向網友詢問，「關在家裡這麼久，悶得慌一定也是會有，不如趁這機會來聊聊，自己是否曾買過，買後發現其實是，超不好用或超級廢，而使自己感覺後悔買的東西呢」。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）

話題曝光後，許多網友也開始紛紛留言回應自己防疫在家買了不實用的小物，其中最多網友盤點結果是「口罩支架」，認為放在家中反而有「多此一舉」的感覺，另外也有不少網友點出其他疫情期間買的東西，領貨後卻發現沒有想像中實用，「口罩支架真的超爛」、「自動酒精噴霧...霧超小」、「紫外線燈，不確定是否有效還是酒精實用」、「

」、「我最近買了很醜的護目鏡已經後悔惹」、「口罩套，20元小廢物」、「運動用品，房間太小根本不想在房間運動」。（編輯：楊智傑）