高端疫苗保護力較差？指揮中心：不能這樣比

近日有網友在臉書以自製圖文方式對國產疫苗提出質疑，中央流行疫情指揮中心今（13）日澄清，目前國產疫苗臨床試驗尚在進行中，最終結果須等廠商提出EUA 申請，經專家會議審查疫苗的製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果，在緊急公衛的需求下，確認疫苗使用效益大於風險，才會核准緊急授權使用。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-13 17:04:42
網路上有文章指出，「政府讓人民施打未受認證且保護力低之國產疫苗」、「國產疫苗的中和抗體效價比國外疫苗差」、「國產疫苗為什麼不向國際提出緊急授權」。指揮中心回應，目前國產疫苗廠商皆已積極規劃，以取得國際認證為目標。國產疫苗需經食藥署和專家會議嚴謹審查，在緊急公衛需求，並確認效益大於風險，才會核准緊急授權使用。
此外，各家廠牌的疫苗所使用的檢驗實驗室及檢驗方式不同且無協和，無法直接由各實驗室產生數值進行比較。國產疫苗仍需等廠商提出申請，經過中央主管機關嚴格把關及審查通過後，確認品質、安全、療效後，品質沒有問題，疫苗方可供民眾施打。
指揮中心再次提醒，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。
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