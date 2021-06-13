平台驚見奇葩徵才！「打電話道歉」1次50元 原因全笑翻
無論是學生還是上班族，都曾有過賴床、睡過頭的遲到經驗，雖然不想面對，但若是真的遲到，勢必要和老闆、老師道歉。對此，就有網友看到某人刊登徵才消息，工作的內容竟是「睡過頭，打電話給老闆道歉」，並開出一次50元的價碼，讓她覺得相當荒謬，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 19:23:32
原PO在《Dcard》表示，她在打工平台《小雞上工》看到有人刊登徵才，工作內容是「打電話給老闆道歉」，任務內容還寫道「因為睡過頭，讓老闆十分生氣，所以希望有人能幫她打電話給老闆道歉」，且開出一次50元的價碼，讓她忍不住說「現在小雞上工的內容是不是越來越奇葩了，老闆真的聽不出來這聲音不是自己員工的聲音嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛開玩笑，「笑死，五十塊錢的道歉」、「順便幫他跟老闆辭職吧」、「我可能會嗆爆老闆，把對自己老闆的怨氣發洩到別人到老闆上」、「老闆念了我一小時，我罵一句，結束這通電話」、「被老闆罵完就直接開噴，爽領50還能看戲」、「賺50塊又可以罵其他人的老闆，超值得」、「哈哈哈道歉而已，滿划算的啊」。
另外，也有不少人分享其他工作，「幫忙倒垃圾，一次就給100元，說真的附近的人可以去幫忙了，丟一次100元很划算耶！」、「餵貓、陪貓玩，一次也50元，貓奴有沒有興趣」、「之前還有這個哈哈哈，代人幫看男友」、「還有餵狗狗呢，一次2000欸」。（編輯：許智超）