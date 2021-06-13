確診者遠處狂揮手！醫護一看「秒換動作」 千人暖到心坎
台灣本土疫情持續延燒，醫護人員為了防堵疫情擴散，必須站在第一線守護大家的健康。對此，台北慈濟醫院今（13）日就分享一則暖心故事，表示某天夜晚醫護人員正在檢疫旅館準備例行交班時，意外發現一名確診住戶站在遠處的窗邊不斷揮手，下秒立馬變換「一動作」瞬間讓現場的醫護感到暖心。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 22:36:24
台北慈濟醫院今日於臉書粉專上分享一則故事，表示某天夜晚醫護人員正在檢疫旅館例行交班時，發現遠處窗戶有個黑影，仔細一瞧驚見一名確診住民在樓上的窗邊不斷揮動雙手。
讓人窩心的是，該名病患似乎發現醫護注意到他後，下秒立刻改變動作，以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬，「一股暖流淌入心田，在場工作人員都欣慰地笑了」。台北慈濟醫院亦解釋，在大家的努力下，目前已有235名住戶平安回家，溫馨喊話「讓我們一起加油，把明天變成更好的今天！」
貼文曝光後，至今已有超過1千人按讚，不少網友感動留言，「感恩所有醫護人員，辛苦了！有您們真好」、「好感動人的畫面！感恩所有醫護人員，辛苦了！端午佳節平安健康！」、「感謝有您們辛苦無私的守護，住民才能平安順利回家，感恩您們。」、「感恩披着戰甲的醫護勇士」、「好感動！我想，在場辛苦的醫護人員看到這一幕時，一定會想著這一切辛苦都值得了」。（編輯：陳雅雲）
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