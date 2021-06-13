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確診者遠處狂揮手！醫護一看「秒換動作」　千人暖到心坎

▲台北慈濟醫院13日分享一則故事，表示有醫護在檢疫旅館準備例行交班時，發現樓上窗外有名確診住戶不斷揮手，但下秒確診者立馬變換動作，讓人瞬間暖到心坎。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書粉專）
▲台北慈濟醫院13日分享一則故事，表示有醫護在檢疫旅館準備例行交班時，發現樓上窗外有名確診住戶不斷揮手，但下秒確診者立馬變換動作，讓人瞬間暖到心坎。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 22:36:24

台灣本土疫情持續延燒，醫護人員為了防堵疫情擴散，必須站在第一線守護大家的健康。對此，台北慈濟醫院今（13）日就分享一則暖心故事，表示某天夜晚醫護人員正在檢疫旅館準備例行交班時，意外發現一名確診住戶站在遠處的窗邊不斷揮手，下秒立馬變換「一動作」瞬間讓現場的醫護感到暖心。

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台北慈濟醫院今日於臉書粉專上分享一則故事，表示某天夜晚醫護人員正在檢疫旅館例行交班時，發現遠處窗戶有個黑影，仔細一瞧驚見一名確診住民在樓上的窗邊不斷揮動雙手。

▲有醫護在檢疫旅館準備例行交班時，發現樓上窗外有名確診住戶不斷揮手。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書粉專）
▲有醫護在檢疫旅館準備例行交班時，發現樓上窗外有名確診住戶不斷揮手。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書粉專）
讓人窩心的是，該名病患似乎發現醫護注意到他後，下秒立刻改變動作，以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬，「一股暖流淌入心田，在場工作人員都欣慰地笑了」。台北慈濟醫院亦解釋，在大家的努力下，目前已有235名住戶平安回家，溫馨喊話「讓我們一起加油，把明天變成更好的今天！」

▲確診者以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書粉專）
▲確診者以標準的舉手禮向辛勞的醫護人員致敬。（圖／翻攝台北慈濟醫院臉書粉專）
貼文曝光後，至今已有超過1千人按讚，不少網友感動留言，「感恩所有醫護人員，辛苦了！有您們真好」、「好感動人的畫面！感恩所有醫護人員，辛苦了！端午佳節平安健康！」、「感謝有您們辛苦無私的守護，住民才能平安順利回家，感恩您們。」、「感恩披着戰甲的醫護勇士」、「好感動！我想，在場辛苦的醫護人員看到這一幕時，一定會想著這一切辛苦都值得了」。（編輯：陳雅雲）

▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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