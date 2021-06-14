根本邪魔歪道！她吃粽子驚見「紅色配料」 老饕一看怒了
一年一度的端午節又來臨了！不少人家中都會備料自己包肉粽，不過隨著各地風情不同，裡頭的餡料也會有所不同。不過，就有網友抱怨，她竟然在粽子裡吃到「紅色配料」，讓她相當生氣，貼文一出，網友們也紛紛認同，並直呼「這什麼邪魔歪道！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 00:10:14
原PO昨（13）日在《PTT》表示，自己去附近買晚餐時，老闆送一顆自己包的粽子，結果她回家吃到一半，竟發現這顆粽子裡有包「紅蘿蔔」，雖然是老闆好心送的粽子，但她還是不能接受，忍不住大罵「怎麼會包這種東西在粽子裡，氣死！」
貼文曝光後，部分網友感到相當驚訝，「哈哈哈，糟糕！是世界奇觀，笑到我肚子好痛」、「還真沒見過XDD」、「三色豆粽子有搞頭喔」、「少了青豆和玉米」、「第一次看到，不推不行，這什麼阿」、「親戚每年會包粽子，還沒見過有紅蘿蔔的粽子」、「快笑死，就算油飯也不會加紅蘿蔔吧」、「粽子加紅蘿蔔？口味很怪吧」、「這輩子吃肉粽沒看過紅蘿蔔的」。
另外，也有很多人跟原PO一樣憤怒，「這太邪魔歪道了吧」、「嘔嘔嘔嘔，真的會氣死」、「怎麼會有這麼邪惡的行為」、「這我也無法，好噁」、「紅蘿蔔放進粽子不行」、「太誇張了吧，我真的不行」、「完全無法接受，我的老天啊」、「人與人之間的信任都沒了」、「誰啊放紅蘿蔔根本報復社會」。（編輯：許智超）