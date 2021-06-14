「外帶火鍋」CP值高不高？全場一面倒抖出差異：實在稀有
在台灣吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛，但近日卻因為疫情導致大部分民眾選擇「外帶」，因此就有網友在網路上表示疑惑「『外帶火鍋』回家吃CP值高不高？」沒想到卻引起全場網友們一面倒的抖出差異，更直言「實在稀有」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 09:49:20｜2021-06-14 11:22:35
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「現在還會吃火鍋嗎？」的文章表示，「疫情前每個禮拜都要吃鍋，可以說是火鍋達人，但現在這樣都無法吃，各位會外帶火鍋來吃嗎？怕CP值不高，上次外帶牛排超失望，份量跟店內差超多」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
全場網友們紛紛認為「外帶火鍋」CP值高不高的差異在於「是否為吃到飽以及鍋底」，「只外帶小火鍋，正常吃到飽的火鍋店外帶根本不划算」、「在家吃感覺就是和吃到飽不同」、「我最近很愛外帶小火鍋」、「只有外帶過小火鍋」、「外帶小火鍋好好吃，同樣超愛火鍋的人路過」，更有人直言「鍋底」超稀有，「配料真的隨便買都有，稀有的是鍋底啊」、「買鍋底在家自己煮啦，要什麼料自己準備」。（編輯：王柏文）