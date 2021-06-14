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不喜歡用洗衣球！女買「神物」洗超乾淨　眾愣：真的聰明

▲洗衣服的清潔用品有非常多種類，隨著時代變遷，人們為了方便，演變出各種型態的洗衣神物。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗衣服的清潔用品有非常多種類，隨著時代變遷，人們為了方便，演變出各種型態的洗衣神物。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 10:51:20

近年來洗衣球的發明，引爆不少話題，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少家庭主婦、在外租屋民眾的新寵兒。不過，近日就有網友分享自己因為洗衣球用不習慣，結果意外發現另一款洗衣神物，貼文曝光後，引發熱烈迴響。

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原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「之前用洗衣精沾的到處都是，所以被洗衣膠囊燒到，結果打開傻眼不知道為什麼膠囊都會黏在一起，拿出來還是又弄髒手，那天去尋寶時找到一個噴槍設計的洗衣精，賣場人員說噴槍按壓不會沾到手，腦波一弱就帶回家了」。

▲網友發現洗衣精有出噴槍版本，非常方便不沾手。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友發現洗衣精有出噴槍版本，非常方便不沾手。（圖/好市多商品經驗老實說）
「後來拿老公吃水餃沾到醬油的衣服跟其他衣服一起洗，結果！丟進去再出來以後，不僅醬油不見了，整件衣服都有感覺變白欸！比較接近原來買來的時候的顏色，沒有再髒髒舊舊的感覺，覺得他的洗淨力真的有厲害到」。

貼文一出，網友紛紛回應「噴槍的？好酷！」、「不想用洗衣球的有救了！噴槍設計好厲害的感覺」、「噴槍設計這也想得到，真的很會做生意」、「洗衣精也能出道噴槍＝＝真的很聰明」、「這我用過，真的不錯，設計很讚」、「有點吸引人啊，每次洗衣精的量都亂倒一通」；不過，也有網友表示「有一好沒兩好，你要貪方便，他價格就真的沒那麼親民」、「價格跟一般洗衣精差蠻多的，我是寧願自己倒」、「價格算貴喔，但如果要方便的人還是可以買啦」、「價格太貴，先pass」。（編輯：張嘉哲）

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.42%82.58%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.33%14.67%
2021-06-11-2021-06-14
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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