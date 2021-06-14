不喜歡用洗衣球！女買「神物」洗超乾淨 眾愣：真的聰明
近年來洗衣球的發明，引爆不少話題，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少家庭主婦、在外租屋民眾的新寵兒。不過，近日就有網友分享自己因為洗衣球用不習慣，結果意外發現另一款洗衣神物，貼文曝光後，引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 10:51:20
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「之前用洗衣精沾的到處都是，所以被洗衣膠囊燒到，結果打開傻眼不知道為什麼膠囊都會黏在一起，拿出來還是又弄髒手，那天去尋寶時找到一個噴槍設計的洗衣精，賣場人員說噴槍按壓不會沾到手，腦波一弱就帶回家了」。
「後來拿老公吃水餃沾到醬油的衣服跟其他衣服一起洗，結果！丟進去再出來以後，不僅醬油不見了，整件衣服都有感覺變白欸！比較接近原來買來的時候的顏色，沒有再髒髒舊舊的感覺，覺得他的洗淨力真的有厲害到」。
貼文一出，網友紛紛回應「噴槍的？好酷！」、「不想用洗衣球的有救了！噴槍設計好厲害的感覺」、「噴槍設計這也想得到，真的很會做生意」、「洗衣精也能出道噴槍＝＝真的很聰明」、「這我用過，真的不錯，設計很讚」、「有點吸引人啊，每次洗衣精的量都亂倒一通」；不過，也有網友表示「有一好沒兩好，你要貪方便，他價格就真的沒那麼親民」、「價格跟一般洗衣精差蠻多的，我是寧願自己倒」、「價格算貴喔，但如果要方便的人還是可以買啦」、「價格太貴，先pass」。（編輯：張嘉哲）