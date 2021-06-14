德國益智節目問「鮭魚之亂」！超狂選項曝 來賓傻眼全錯
知名日本迴轉壽司品牌「壽司郎」在三月初的時候推出促銷活動，只要名字中含有「鮭魚」兩個字，就能到店內用餐免費，結果意外掀起鮭魚之亂，不僅在國內受到熱議，也躍上國際新聞版面。近日，德國益智節目就出現一道有關台灣鮭魚之亂的題目，結果選項出來後，現場來賓全答錯。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 12:16:51
德國益智節目「Wer weiß denn sowas？」日前播出時，出現一道題目為「為了吃免費的吃到飽壽司，請問台灣發生了什麼事情？」並且給出三個選項，分別為「A：數以千計的人為此去刺青」、「B：多人在米池比賽游泳」、「C：多人將姓名改成鮭魚」。
結果兩位來賓，包含喜劇演員史崔特 （Torsten Sträter）和努爾（Dieter Nuhr）看到這些選項後眉頭深鎖，甚至摸頭思考，可能認為有些答案太荒謬，最終兩人決定選B，結果正解答案曝光為「C：多人將姓名改成鮭魚」，答案曝光後，兩位來賓一秒大笑，露出不敢相信的表情。
而該節目被台灣網友發現之後，在社群平台引發討論「真的覺得太丟臉＝＝」、「超好笑....來賓那個臉」、「國外很多改名字都超麻煩，他們自然覺得不會是C，現在看還是覺得好笑」、「台灣之光，鮭魚仔們」、「台灣可以不要因為這種事登上國際版面嗎，真的很丟臉....」、「外國人應該覺得很酷炫吧，只有台灣人覺得丟臉」。（編輯：張嘉哲）